Аферисты из колонии в ЛНР умудрились обмануть украинцев на 3 млн грн

Аферисты обманули почти три десятка людей из шести областей.

В колонии временно неподконтрольного Киеву Луганска заключенные развернули активную мошенническую деятельность.

Об этом сообщает Ua-independent со ссылкой на пресс-службу полиции.

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Отбывающие срок мужчины за полгода выманили из украинцев почти три миллиона гривен. Как стало известно, аферисты нашли себе нескольких подельников на воле и обманули почти три десятка людей из 6 областей.

“Я взяла телефон. А он говорит – мама! Я попал в аварию… Я покалечил женщину молодую“, – рассказала одна из пострадавших, жительница Тернополя Малания Дука.

По ее словам, вслед за таким известием она услышала в трубке другой голос – мужчина представился полицейским и потребовал денег, чтобы “замять“ происшествие с ее сыном.

“Дайте, говорит, евро. Я говорю – нету. А доллары? Я не имею, говорю, у меня гривны есть. Ну, так давайте, какие имеете, такие и ищите“, – добавила женщина.

Звонили ей еще несколько раз, а однажды посреди ночи приехал посредник, которому она отдала 10 тысяч гривен. Однако, утром к матери приехал сын, и тогда женщина поняла, что несколько часов назад отдала деньги мошенникам.

В полиции, куда обратилась обманутая женщина, в первую очередь проверили своих сотрудников и убедились, что “сработали“ аферисты.

“На данный момент установлены трое основных фигурантов, есть организатор“, – подчеркнули правоохранители.

Оказалось, что схема, по которой действовала банда, была довольно сложной, однако способ, которым они выманивали деньги – нехитрый, и его используют уже многие годы.

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“Представлялись сотрудниками полиции и объясняли потерпевшим, что их родственники попали в ДТП или совершили другое уголовное правонарушение. И за решение вопроса о непривлечении к ответственности предлагали свои услуги – за денежное вознаграждение как бы откупиться от уголовной ответственности“, – объяснил Виталий Кравчук, заместитель начальника Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Как сообщалось 30 октября, в Киеве мошенник создал фальшивое отделение банка.