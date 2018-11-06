"Ты фашист": полиция займется Филлипсом из-за провокации с послом Украины в Вене

Посол Украины в Австрии Александр Щерба написал жалобу на Филлипса в полицию.

Известный провокатор и друг боевиков “ЛДНР“ Грэм Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины в Австрии Александра Щербу.

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Об этом украинский дипломат Щерба написал на своей странице в Facebook. По его словам, конфликт произошел возле здания посольства Украины в Вене.

“Ну что, только что существо по имени Грэм Филлипс побывало под посольством. Стояло снимало себя на камеру под забором. Не видел, как я подошел. Ну, а потом началось: “Саша, ты фашист. Саша ты г-дон“. Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать. Но сказать, что я от него спрятался, оно уже не скажет. Простите те, кто советовал не мараться. Оно действительно гадкое существо. Но... Поймите меня: кто-нибудь, кто хотя бы раз должен был выйти к нему и сказать, что оно собой представляет. А представляет он собой маленькое существо, которое питается на ненависти, злобе и войне“, - добавил посол.

Он рассказал, что сразу после конфликта с Филлипсом вызвал полицию.

“Полицейские зафиксировали мою жалобу и записали показания. Каковы дальше будут действия полиции, это уже другое дело“, - сказал Щерба.

По его словам, полиция должна знать о таких провокациях.

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“Человек приходит к иностранному посольству, кричит, что посол от него прячется, а когда посол выходит, то начинает оскорблять его словесно, а потом и вообще толкать. Полиция об этом должна знать“, - сказал посол.

Напомним, в немецком Мюнхене известный провокатор и друг боевиков “ЛДНР“ Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры.

Ранее, в здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки, приуроченной к 10-летию российско-грузинской войны ворвался известный пророссийский пропагандист и друг боевиков ЛДНР Грэм Филлипс и устроил провокацию.