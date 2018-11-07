Луценко подал Порошенко заявление об отставке

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины подтвердила, что он подал на имя президента заявление об отставке.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Луценко Ларису Сарган.

Отмечается, что на вопрос, подал ли Луценко заявление об увольнении Сарган ответила: “Да“.

Напомним, во вторник 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Украины Юрий Луценко заявил, что подает заявление об отставке. Он также попросил депутатов не затягивать с рассмотрением этого вопроса.

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Впрочем, вскоре вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что коалиция не даст голосов в поддержку отставки Луценко. По ее просьбе вопрос о возможности отставки Луценко поставили на рейтинговое голосование. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали “за“, 116 - “против“