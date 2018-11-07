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Луценко подал Порошенко заявление об отставке

Комментариев: 2
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины подтвердила, что он подал на имя президента заявление об отставке.
Сообщалось, что Луценко согласовал с Порошенко отставку
Сообщалось, что Луценко согласовал с Порошенко отставку
УНИАН

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Генеральный прокурор Юрий Луценко передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Луценко Ларису Сарган.

Отмечается, что на вопрос, подал ли Луценко заявление об увольнении Сарган ответила: “Да“.

Напомним, во вторник 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Украины Юрий Луценко заявил, что подает заявление об отставке. Он также попросил депутатов не затягивать с рассмотрением этого вопроса.

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Впрочем, вскоре вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что коалиция не даст голосов в поддержку отставки Луценко. По ее просьбе вопрос о возможности отставки Луценко поставили на рейтинговое голосование. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали “за“, 116 - “против“

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Теги: ГПУ, генпрокурор, Луценко, Сарган, Порошенко, отставка
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Комментариев (2)
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maruk55    07.11.2018, 17:40
Оценка:  +2
maruk55
манипулятор ххххеров
Курилы-Япония    07.11.2018, 18:34
Оценка:  +1
Курилы-Япония
Луцык - ЧМО
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