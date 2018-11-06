Москва имеет влияние на руководство "ДНР" и "ЛНР" - Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва влияет на главарей и руководство боевиков “ДНР“ и “ЛНР“.
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“Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично, поэтому личность того, кто встанет во главе руководства, чрезвычайно важна“, - сказал Песков комментируя предстоящие “выборы“ боевиков на неподконтрольных Украине территориях, передает ТАСС.
Пресс-секретарь также заявил, что России очень важно, кто придет к власти в ОРДЛО.
Песков также сказал, что “выборы не противоречат“ Минским договоренностям, поскольку “там об этом ничего не говорится“. На возражение журналиста УНАИН о том, что этими документами предусмотрено проведение выборов на Донбассе по украинским законам, Песков сказал, что необходимо читать предшествующие пункты Минска-2.
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“Если прочитаете предыдущие пункты, то увидите, что там много всего, что должно было быть сделано украинской стороной, что не было выполнено“, - сказал пресс-секретарь Путина.
Напомним, 6 ноября сообщалось, что в Донецке участники военизированных формирований начали “голосовать“ на так называемых выборах главы “ДНР“ и “депутатов народного совета“.
Ранее, 2 ноября, в “ДНР“ заявили, что ожидают присутствие “более 30 представителей 14 стран“ в качестве “иностранных наблюдателей“ на “выборах“.
До этого, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов сопровождать “выборы на Донбассе“. В Кремле заявил, что боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей должны сами определиться касательно “выборов“ со стороны Беларуси.
Прямое подчинение, назначение своих исполнителей.
Это не влияние, это просто командование своими шестерками.
Просто в этот раз поставили тухлого слюнтяя из МММ. Он все равно никто и ничего не решает.