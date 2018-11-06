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"План" Лукашенко по Донбассу неприемлем для Украины - экс-замначальника Генштаба

Комментариев: 9
Романенко убежден, что Лукашенко не мог сделать свое резонансное заявление, не согласовав его предварительно с Путиным .
Лукашенко предлагал в помощь своих миротворцев
Лукашенко предлагал в помощь своих миротворцев
president.gov.by

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко заявил, что предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о готовности его страны взять на себя ответственность за обеспечение мира на Донбассе неприемлемо для Украины.

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По его мнению, Лукашенко не мог сделать свое резонансное заявление, не согласовав его предварительно с Путиным, передает Главред.

Романенко отмечает, что Беларусь является союзным государством для РФ и последняя доминирует над Беларусью практически во всех областях, в том числе и военной.

Эксперт также выразил уверенность в том, что Россия дала возможность Беларуси проявить инициативу, поскольку на Кремль идет давление санкций стран Запада, которые являются союзниками Украины.

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Романенко считает, что РФ таким образом с помощью Беларуси попытается легитимировать свое присутствие на Донбассе.

“И поскольку Украина категорически не соглашается на участие российского контингента в составе миротворческой миссии ООН, Москва пытается подсунуть нам белорусов“, - сказал он, добавив, что при обеспечении контроля российско-украинской границы белоруссами, конвои из РФ будут продолжать регулярно заходить на неподконтрольные территории Донбасса.

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“Белорусы могут заехать в Украину на чем угодно - на тракторах, троллейбусах и так далее, однако впереди них в любом случае будут идти российские танки. Потому эти идеи Лукашенко нам совершенно ни к чему“, - заключил Романенко.

Напомним, 26 октября президент Беларуси Александр Лукашенко на Первом форуме регионов в Гомеле, где прошла его встреча с президентом Украины, заявил, что его страна готова оказать помощь в разрешении конфликта на Донбассе.

Позднее, Лукашенко заявил, что готов сопровождать “выборы на Донбассе“. В Кремле заявил, что боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей должны сами определиться касательно “выборов“ со стороны Беларуси. 

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Теги: Донбасс, война, Лукашенко, миротворцы, Россия, Романенко, Беларусь
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Комментариев (9)
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WTF2wtf    06.11.2018, 13:26
Оценка:  +1
WTF2wtf
Россияне ботов набирают специально из педиков упоротых?
Гога явный показатель )))))
WTF2wtf    06.11.2018, 12:58
Оценка:  +4
WTF2wtf
он готов выгнать россиян с Донбасса и из Крыма?
Goga19041984    06.11.2018, 12:49
Оценка:  -7
Goga19041984
План при котором заканчивается война не приемлем для тех кто на этом наживается.
Хитрый-Лис    06.11.2018, 12:52
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
А тебе то, что до этого ведь ИХТАМНЕТ или есть?
ВосставшийИзБана    06.11.2018, 13:02
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
2 Гога

А кто тебе сказал, что при этом плане она заканчивается?
ВосставшийИзБана    06.11.2018, 13:03
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Вот не могу понять: вставляешь в коммент чей-то ник, а бм пишет что такие комменты не допустимы. Ник значит допустим, а коммен - нет. Что за бред?!
WTF2wtf    06.11.2018, 13:18
Оценка:  +3
WTF2wtf
ВосставшийИзБана, я такой прикол на Бигмире давно заметил.
И в основном это касается многих ников одного ольгинского тролля, которые я знаю и почему-то их нельзя тут писать )))))
Он под ними гадит, а упоминать эти его ники нельзя ))))
Это я про многостаночного ФaйныйДрузяка-КудлатыйКыць и т.д.
WTF2wtf    06.11.2018, 13:19
Оценка:  +3
WTF2wtf
Гога, ты Вове в Москву напиши об этом - он эту войну начал, ведет и может закончить одним распоряжением.
Goga19041984    06.11.2018, 13:23
Оценка:  -5
Goga19041984
я тебе видео пришлю как ты бобзу в пионерском галстуке жарил в задний привод.
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