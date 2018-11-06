"План" Лукашенко по Донбассу неприемлем для Украины - экс-замначальника Генштаба

Романенко убежден, что Лукашенко не мог сделать свое резонансное заявление, не согласовав его предварительно с Путиным .

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко заявил, что предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о готовности его страны взять на себя ответственность за обеспечение мира на Донбассе неприемлемо для Украины.

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По его мнению, Лукашенко не мог сделать свое резонансное заявление, не согласовав его предварительно с Путиным, передает Главред.

Романенко отмечает, что Беларусь является союзным государством для РФ и последняя доминирует над Беларусью практически во всех областях, в том числе и военной.

Эксперт также выразил уверенность в том, что Россия дала возможность Беларуси проявить инициативу, поскольку на Кремль идет давление санкций стран Запада, которые являются союзниками Украины.

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Романенко считает, что РФ таким образом с помощью Беларуси попытается легитимировать свое присутствие на Донбассе.

“И поскольку Украина категорически не соглашается на участие российского контингента в составе миротворческой миссии ООН, Москва пытается подсунуть нам белорусов“, - сказал он, добавив, что при обеспечении контроля российско-украинской границы белоруссами, конвои из РФ будут продолжать регулярно заходить на неподконтрольные территории Донбасса.

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“Белорусы могут заехать в Украину на чем угодно - на тракторах, троллейбусах и так далее, однако впереди них в любом случае будут идти российские танки. Потому эти идеи Лукашенко нам совершенно ни к чему“, - заключил Романенко.

Напомним, 26 октября президент Беларуси Александр Лукашенко на Первом форуме регионов в Гомеле, где прошла его встреча с президентом Украины, заявил, что его страна готова оказать помощь в разрешении конфликта на Донбассе.

Позднее, Лукашенко заявил, что готов сопровождать “выборы на Донбассе“. В Кремле заявил, что боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей должны сами определиться касательно “выборов“ со стороны Беларуси.