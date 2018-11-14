СМИ назвали митрополита, не поддержавшего решение Собора УПЦ МП

Решение Собора по автокефалии, по данным СМИ, не подписал митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Митрополит Симеон не согласен с разрывом с Константинополем news.church.ua

Единственным из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, кто не подписал постановление Синода стал митрополит Винницкий и Барский Симеон. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

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Отмечается, что митрополит Симеон единственный не поставил под данным постановлением свою подпись, несмотря на давление, которое, как удалось выяснить, на него оказывали другие иерархи. Сам митрополит свое решение объяснил тем, что не согласен с разрывом евхаристического общения с Константинополем.

Как известно, по итогам архиерейского Собора в УПЦ МП заявили, что не примут участие в создании единой церкви Украины и решили разорвать евхаристическое общение с Константинополем.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко провел в Украинском доме встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Позже, архиереи УПЦ МП, которые встречались с президентом Петром Порошенко, заявили о сильном давлении.