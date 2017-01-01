Итоги 15 ноября: Скандал в Чехии и решения по Смеле

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Чехии протестовали против премьер-министра EPA/UPG

Президент приказал включить отопление в Смеле

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле поручил включить отопление в городе.

Он также также обратился к правоохранителям с требованием отреагировать на действия чиновников, которые привели к чрезвычайному положению в Смеле.

На конец дня 15 ноября стало известно, что в городе подали газ в 15 котельных из 20.

Армия получила крупную партию оружия

Вооруженным силам Украины передали более 70 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, БТР, бронеавтомобили и высокоточные противотанковые ракетные комплексы.

Жертвами снегопада в Украине стали 11 человек

В Нацполиции сообщили, что из-за сложных погодных условий в Украине случилось 1358 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек погибли и 96 пострадали.

США ввели санкции против причастных к убийству саудовского журналиста

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

Украина арестовала 15 кораблей за заход в порты Крыма

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что Киев арестовал 15 судов, которые заходили в закрытые порты Крыма.

В Праге митинговали за отставку премьера

В центре Праги тысячи людей требовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с его сыном.

Ранее сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший заявил, что в прошлом году его против воли отправили в оккупированный Крым.