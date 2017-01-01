Итоги 21 ноября: День свободы и избрание главы Интерпола

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Украине отмечали День достоинства и свободы; на пост главы Интерпола избран представитель Южной Кореи: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украинцы отмечали День достоинства и свободы

В Украине проходил государственный праздник - День достоинства и свободы, который был установлен в 2014 году указом президента Украины Петра Порошенко.

На Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция памяти погибших участников Революции достоинства. Также в столице был запланирован целый ряд мероприятий.

На данное время 33 правоохранителя, которые являются подозреваемыми в делах по расследованию трагических событий на Майдане в 2014 году, до сих пор занимают должности различного уровня в различных силовых структурах Украины.

Правительство одобрило соглашение о ЗСТ с Израилем

Кабинет министров одобрил распоряжение о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

В рамках договоренностей Израиль намерен отменить ввозные пошлины для 9,2% сельхозтоваров и около 80% промышленных, а Украина - для 6,8% сельскохозяйственных товаров и около 70% промышленных товаров.

Избран новый президент Интерпола

Исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи избран новым главой этой организации.

Он будет руководить Интерполом в течение двух лет. В МВД прокомментировали провал россиянина на должность Интерполе.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией объявили о новой акции протеста

Организаторы протестов владельцев авто на иностранной регистрации приостановили демонстрации на два дня. Позже Общественная организация АвтоЕвроСила заявила о подготовке к новой акции протеста Требуем вето от президента!.