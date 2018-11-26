Ввод военного положения: что это значит для Украины

В случае ввода военного положения в стране будет действовать ряд ограничений, в том числе запрет на проведение выборов.

Рада сегодня примет решение о введении военного положения в Украине УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Военного комитета о введении военного положения из-за нападения на украинские корабли у Керченского пролива. Данное решение должна поддержать Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября.

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Согласно закону О правовом режиме военного положения, в стране будут введены особые меры при принятии положения.

Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в Украине или отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Согласно закону Украины, военное положение предусматривает:

трудовую повинность для трудоспособных лиц с целью выполнения работ, имеющих оборонный характер;

использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны;

комендантский час;

особый режим въезда и выезда;

проверку документов у граждан, осмотр вещей, транспортных средств, багажа;

контроль за деятельностью СМИ, учреждений и организаций культуры, типографий;

квартирную повинность для физических и юридических лиц для расквартирования военнослужащих;

запрет выборов президента и Верховной Рады;

запрет изменения Конституции;

запрет проведения референдумов, акций и массовых собраний.

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Отметим, что военное положение может быть введено по всей стране, или в отдельных районах. Для его введения президент указ вносит в Верховную Раду, а депутаты должны его утвердить.

Напомним, 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе атаки были ранены шесть украинских моряков.

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На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.

В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины. ФСБ России обвинила украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.