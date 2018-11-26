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Ввод военного положения: что это значит для Украины

Комментариев: 18
В случае ввода военного положения в стране будет действовать ряд ограничений, в том числе запрет на проведение выборов.
Рада сегодня примет решение о введении военного положения в Украине
Рада сегодня примет решение о введении военного положения в Украине
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Военного комитета о введении военного положения из-за нападения на украинские корабли у Керченского пролива. Данное решение должна поддержать Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября. 

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Согласно закону О правовом режиме военного положения, в стране будут введены особые меры при принятии положения.

Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в Украине или отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Согласно закону Украины, военное положение предусматривает:

  • трудовую повинность для трудоспособных лиц с целью выполнения работ, имеющих оборонный характер;
  • использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны;
  • комендантский час;
  • особый режим въезда и выезда;
  • проверку документов у граждан, осмотр вещей, транспортных средств, багажа;
  • контроль за деятельностью СМИ, учреждений и организаций культуры, типографий;
  • квартирную повинность для физических и юридических лиц для расквартирования военнослужащих;
  • запрет выборов президента и Верховной Рады;
  • запрет изменения Конституции;
  • запрет проведения референдумов, акций и массовых собраний.

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Отметим, что военное положение может быть введено по всей стране, или в отдельных районах. Для его введения президент указ вносит в Верховную Раду, а депутаты должны его утвердить.

Напомним, 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе атаки были ранены шесть украинских моряков. 

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На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине

В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины. ФСБ России обвинила украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.

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Теги: Азовское море, ВМС ВСУ, военное положение
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Комментариев (20)
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Ехидный    26.11.2018, 10:31
Оценка:  -1
Ехидный
Пукин, как всегда, всех переиграл - помог Порошенко удержаться при власти. Раисся вперде!
Pivkov3    26.11.2018, 10:29
Оценка:  -1
Pivkov3
Это значит, что у корыта останутся те же воры и убийцы
А_Л_Н    26.11.2018, 10:25
Оценка:  -1
А_Л_Н
это значит - выборов не будет
CCCP2015    26.11.2018, 10:21
Оценка:  +3
CCCP2015
Собственно то для чего вся эта провокация и была создана Шоколадным главнокомандующим. На х вообще тот буксир гонять туда сюда, какой в этом смысл кроме как спровоцировать РФ ?
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 10:19
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
А венгров из Закарпатья выселят? Или хотя бы поместят их в контрацепционные лагеря?
anjey    26.11.2018, 10:18
Оценка:  +2
anjey
мда, дожились, этот и людей на улицах постреляет чтоб у корыта остаться, а полицаи поддержат
что же мы такие несчастные ? и что будем делать?
Коляка    26.11.2018, 10:22
Оценка:  +1
Коляка
Партизанить! Пеця поимел всю Украину!!! Что прискорбно!!! А никто не верил...
Коляка    26.11.2018, 10:17
Оценка:  +4
Коляка
На майдан уже поздно!)))
pochta-mail    26.11.2018, 10:19
Оценка:  +1
pochta-mail
До 16.00 еще можно..потом по законам военного времени и жизни по-новому расстреляют..а в Ес выскажут озабоченность но оправданность подобных действий..)
Ехидный    26.11.2018, 10:31
Оценка:  0
Ехидный
Да, таких как вы двое, не грех и перестрелять
pochta-mail    26.11.2018, 10:16
Оценка:  +7
pochta-mail
Во всем этом только один плюс.Порошенко осознает ничтожность своих шансов остаться у власти честным путем..и рано или поздно это все для него закончится плачевно...вечно перегибать палку не выйдет...
А_Л_Н    26.11.2018, 10:26
Оценка:  -1
А_Л_Н
вопрос только какой ценой все это для него закончится и кто эаплатит эту цену.
Коляка    26.11.2018, 10:13
Оценка:  +3
Коляка
Я почему то не удивлён))) Теперь пеця на вечно!!! Из-за непризнанных республик не ввёл военное положение до выборов далеко было, а теперь выборы совсем близко нужен был повод три катера))
deadwest    26.11.2018, 10:12
Оценка:  +7
deadwest
Понятно все было еще вчера когда началось заседание. Был создан повод. Втупую послали эти катера на провокацию. Потом собралась команда клоунов, понадували щеки для важности чтоб военное полодение ввести. И дело в шляпе. Все на своих насиженых местах. Выборов не будет. Вот так.
deadwest    26.11.2018, 10:12
Оценка:  +4
deadwest
Это вам не злочинна банда януковича. Которая была даже на досрочные выборы согласна, чтобы избежать кровопролития. Этим все нипочем.
Хитрый-Лис    26.11.2018, 10:16
Оценка:  -7
Хитрый-Лис
Как там у Вас ? Витёк в Ростове на Дону в теннис играет?
Хитрый-Лис    26.11.2018, 10:15
Оценка:  -4
Хитрый-Лис
В сравнении с Карликом из Московии это просто игры. У вас там на референдуме по отжиму Крыма и Л.У...Ганн...онии в 130% явки было.
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