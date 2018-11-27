На выходе и входе в Керчь-Еникальский канал простаивают 20 украинских кораблей с грузом

Некоторые из судов, направляющихся в Мариупольский порт, ждут досмотра уже 11 суток.

Корабли с грузом застряли и ожидают досмотра на входе в Керчь-Еникальский канал facebook.com/marport.offpage

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Хотя 27 ноября Мариупольский порт работает в штатном режиме, 20 судов ожидают досмотра и прохода на выходе и входе в Керчь-Еникальский канал, причем некоторые простаивают уже 11 суток. Об этом сообщило ГП “Мариупольский морской торговый порт“ на своей странице в Facebook.

По их информации, по состоянию на 13.00 на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидали 13 судов, направляющихся в Мариупольский порт. На выходе из Азовского моря в канал ожидают досмотра еще 7 судов, загрузившихся в Мариупольском порту.

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Препятствий работе непосредственно порта нет: на 3-4 причалах в обычном режиме продолжается сооружение зернового терминала.

«Под загрузку у причалов три судна: на т/х «BEATA» грузится 8106 тонн металлопродукции на Испанию, на т/х «FEDERAL ASAHI» - 22130 тонн стали и слябов, на т\х «FEDERAL HUDSON» - 22203 тонн слябов, оба судна направятся на Великобританию», - добавили в ГП.

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Там отметили, что с начала месяца Мариупольским портом было обработано 32 судна. Также было выгружено 1581 и загружено 559 железнодорожных вагонов.

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен.

Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение на 30 дней. Мининфтраструктуры уже сообщило об усилении охраны аэропортов и вокзалов.