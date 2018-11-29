В ВМС объяснили отправку кораблей в Азовское море

Украинские суда имели иммунитет, и поэтому российские силовики не имели права применять оружие, заявил Воронченко.

Боевые катера были направлены в Керченский пролив с целью показать на что, они способны. Об этом во время брифинга в четверг, 24 ноября, заявил Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, сообщает УНИАН.

Он отметил, что эти действия не были ошибочными.

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“Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое. Катерная группа шла с буксиром - судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать - все-таки не закрывать свое лицо - показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера“, - заявил Воронченко.

Воронченко также заявил, что не считает захваченные Россией катера утраченными.

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“Украина не потеряла свои корабли, они будут освобождены“, - сказал он.

Командующий ВМС Украины также обвинил РФ в нарушении норм международного права.

“Согласно статьям 17 и 38 Конвенции ООН по морскому праву и статье 2 договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины имеют право свободно пользоваться свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море“, - заявил Воронченко.

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Он подчеркнул, что украинские суда имели иммунитет, и поэтому российские силовики не имели права применять оружие.

“В действиях российских военнослужащих усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, и они должны понести за это ответственность“, - добавил Воронченко.

28 ноября МинВОТ показало карту захвата украинских кораблей, исходя из который видно, что россияне атаковали в нейтральных водах.