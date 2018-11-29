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В ВМС объяснили отправку кораблей в Азовское море

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 8
Украинские суда имели иммунитет, и поэтому российские силовики не имели права применять оружие, заявил Воронченко.
Атака украинских кораблей в Керченском проливе
Атака украинских кораблей в Керченском проливе
russian.rt.com

Боевые катера были направлены в Керченский пролив с целью показать на что, они способны. Об этом во время брифинга в четверг, 24 ноября, заявил Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, сообщает УНИАН.

Он отметил, что эти действия не были ошибочными.

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“Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое. Катерная группа шла с буксиром - судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать - все-таки не закрывать свое лицо - показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера“, - заявил Воронченко.

Воронченко также заявил, что не считает захваченные Россией катера утраченными.

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“Украина не потеряла свои корабли, они будут освобождены“, - сказал он.

Командующий ВМС Украины также обвинил РФ в нарушении норм международного права.

“Согласно статьям 17 и 38 Конвенции ООН по морскому праву и статье 2 договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины имеют право свободно пользоваться свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море“, - заявил Воронченко.

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Он подчеркнул, что украинские суда имели иммунитет, и поэтому российские силовики не имели права применять оружие.

“В действиях российских военнослужащих усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, и они должны понести за это ответственность“, - добавил Воронченко.

28 ноября МинВОТ показало карту захвата украинских кораблей, исходя из который видно, что россияне атаковали в нейтральных водах.

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Теги: Черное море, Керченский пролив, корабли, Азовское море, ВМС Украины, украинские моряки
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Комментариев (8)
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Глод    29.11.2018, 17:07
Оценка:  0
Глод
Сам признался.
Люблю_Украину    29.11.2018, 16:41
Оценка:  -4
Люблю_Украину
Показал Пеэтро моskалякам! Теперь будут знать как рыпаться, будут сидеть тихо-тихо и ходить к психологу лечить травмы психологические ибо нефиг нарываться было!!!)
Rangol    29.11.2018, 16:29
Оценка:  -1
Rangol
Да всем пофигу, хотел он лицо показать или дупу, он ещё кокетничает, думает кому то это интересно. А на что способны показал, поставленную задачу выполнил. Корабли вернут, но уж только не при военном положении, того как Петро раскаится и слёзно извинится перед украинским народом за свои злодеяния
para-trooper    29.11.2018, 16:54
Оценка:  0
para-trooper
Ваш президент как будет извиняться за войну против нашей станы и все жертвы?
para-trooper    29.11.2018, 16:54
Оценка:  +2
para-trooper
Не мы в Россию полезли с оружием, Россия оккупировала часть нашей страны
para-trooper    29.11.2018, 16:56
Оценка:  +1
para-trooper
И чего ваша страна военнопленных отдала под цивильное судилище вообще?
В России уже полностью плевать на любые нормы?
Коляка    29.11.2018, 16:26
Оценка:  0
Коляка
остановите этих сумасшедших недовоенных и недополитиков...
apollon    29.11.2018, 16:09
Оценка:  +4
apollon
кто этому рагулю текст писал?)))) такое впечатление что он кремлевскую методичку читает!
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