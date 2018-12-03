Вдвое меньше россиян теперь "штурмует" границы Украины

Украинцам тоже советуют пока ограничить поездки в РФ - отказывают без объяснения причин.

Россияне начали не пускать украинцев в страну без объяснений dpsu.gov.ua

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Число граждан России, желающих посетить Украину, уменьшилось примерно вдвое с момента введения последних ограничений. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает “112 Украина“.

Он отметил, что за минувшие сутки через регионы, где введено военное положение, не смогли попасть в Украину всего 77 граждан РФ. В основном они не могли подтвердить цель поездки в Украину, либо же у них был превышен срок пребывания в нашей стране.

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“Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял 2500-3000 граждан РФ, то сейчас он достигает ориентировочно 1300 –1500 человек“, - сообщил Демченко.

ГПСУ также просит украинцев по возможности ограничить свои поездки в Россию, так как нельзя предугадать ответные меры страны-агрессора. На днях РФ заявила, что считает недопуск россиян в Украину безосновательным.

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По словам Демченко, за последние пять дней около 150 украинцам отказали во въезде на территорию РФ.

Он добавил, что украинские пограничники в карточке отказа четко указывают, на основании какого законодательства и почему лицо не пропущено.

В то же время украинцам россияне причины отказа не говорят и документов не выдают.

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Напомним, 25 ноября три украинских корабля были захвачены россиянами в Азовском море.

Украина ввела военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории сроком на 30 дней и запретила въезд на свою территорию для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В целом россиян также стали тщательнее пропускать через границу.