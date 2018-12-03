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Россия куда-то перевезла два из трех захваченных у Украины кораблей

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
"Никополь" и "Бердянск" исчезли из порта в Керчи, куда их изначально отбуксировали.
Россия отбуксировала украинские корабли в неизвестном направлении
Россия отбуксировала украинские корабли в неизвестном направлении
EPA/UPG

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В порту в Керчи остался только один из трех захваченных Россией украинских кораблей. Об этом сообщает подконтрольный оккупационной российской власти сайт Керч.Инфо.

Ресурс приводит фото, на котором видно, что катера “Никополь“ и “Бердянск“ исчезли из порта, остался только буксир “Яны Капу“, также захваченный российскими военными.

В почти пустом порту остался только
В почти пустом порту остался только "Яны Капу"
kerchinfo.com

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В ВМС ВСУ сообщили в свою очередь, что проверяют информацию о перемещении украинских кораблей, передает УНН. 

Ранее крымскотатарские активисты и российские правозащитники организовали передачу продуктов, одежды и предметов первой необходимости для 24 моряков с захваченных украинских кораблей.

В Украине в связи с агрессией России на Азовском море до 26 декабря будет действовать военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории.

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Власть ограничила въезд в страну россиян (запретив его мужчинам в возрасте 16-60 лет), а в оккупированный Крым и на территорию оккупированной части Донбасса  - иностранцев.

 

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Теги: корабли, Никополь, Бердянск, Яны Капу, Азов, РФ, Керч, захват
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Комментариев (8)
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Глод    03.12.2018, 16:40
Оценка:  +2
Глод
Наверное решили подробно исследовать их в лабораторных условиях.
BROKER666    03.12.2018, 15:58
Оценка:  +3
BROKER666
уплюд0чные гопники
Коляка    03.12.2018, 15:44
Оценка:  -7
Коляка
на металлолом что уж там
Мухоморище    03.12.2018, 16:00
Оценка:  +2
Мухоморище
Та с них металлолома мало.Много металла валяется в Казахстане,тайге и океане от Союзов и Прогрессов.
BROKER666    03.12.2018, 16:04
Оценка:  +2
BROKER666
и Востоков
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 16:19
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Но даже так нет столько вторсырья, как в куче, которая плавает под гордым именем авианосец "Адмирал Кузнецов".
Rangol    03.12.2018, 16:45
Оценка:  -4
Rangol
Все, что строит Украина изначально металлом, в том числе и Кузнецов, который построила Украина
ВосставшийИзБана    03.12.2018, 16:52
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну так доведите его до ума. Если у вас конечно есть до чего доводить.
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