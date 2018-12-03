Россия куда-то перевезла два из трех захваченных у Украины кораблей

"Никополь" и "Бердянск" исчезли из порта в Керчи, куда их изначально отбуксировали.

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В порту в Керчи остался только один из трех захваченных Россией украинских кораблей. Об этом сообщает подконтрольный оккупационной российской власти сайт Керч.Инфо.

Ресурс приводит фото, на котором видно, что катера “Никополь“ и “Бердянск“ исчезли из порта, остался только буксир “Яны Капу“, также захваченный российскими военными.

В почти пустом порту остался только "Яны Капу" kerchinfo.com

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В ВМС ВСУ сообщили в свою очередь, что проверяют информацию о перемещении украинских кораблей, передает УНН.

Ранее крымскотатарские активисты и российские правозащитники организовали передачу продуктов, одежды и предметов первой необходимости для 24 моряков с захваченных украинских кораблей.

В Украине в связи с агрессией России на Азовском море до 26 декабря будет действовать военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории.

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Власть ограничила въезд в страну россиян (запретив его мужчинам в возрасте 16-60 лет), а в оккупированный Крым и на территорию оккупированной части Донбасса - иностранцев.