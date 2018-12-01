Военное положение: Гребенщиков перенес концерты на июнь, "Квартет И" может их отменить

Андрей Макаревич пока надеется организовать концерт в Киеве, но участникам его джазового проекта меньше 60 лет.

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В связи с введением в Украине военного положения российский музыкант Борис Гребенщиков перенес два концерта группы “Аквариум“ с декабря на июнь. Об этом сообщил маркетинг-директор Concert.ua Дмитрий Чинь, передает “Украинская правда“.

Хотя сам фронтмен группы и мог бы приехать в Киев (он как раз хотел отметить концертами свое 65-летие), участникам его группы - менее 60 лет, а это ограничивает для них въезд в Украину во время действия особого правового режима.

“Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!“, - написал Гребенщиков на своей странице в Facebook.

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Перенесут или отменят и концерты театра “Квартет И“ (на 15-16 декабря запланирована премьера под названием “У Бореньки чего-то нет“). “Действительно, ситуация не из простых. Мы переживаем и за организаторов, и зрителей“, - отметил Чинь.

Он заверил, что в случае отмены концертов зрителям вернут деньги за билеты. В случае переноса билеты останутся действительными на новую дату.

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Не сможет приехать на выступление 25 декабря и российский поэт и публицист Дмитрий Быков. Неизвестно, что будет и с концертом Андрея Макаревича в рамках джазового проекта “Your 5“ - он запланирован на 22 декабря.

Сам музыкант, снова таки, может посетить Украину по возрасту, вопрос в остальных организаторах и участниках концерта. Организаторы заверяют, что концерт пока отменять не планируют.

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Напомним, Украина ввела военное положение и ограничила въезд в Украину россиян-мужчин в возрасте 16-60 лет.