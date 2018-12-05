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Климкин назвал "лучшую санкцию" против России

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что "лучшей санкцией" против России стала бы остановка реализации проекта Северный поток-2.
Климкин рассказал о "лучшей санкции" против России
Климкин рассказал о "лучшей санкции" против России
АР


Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что стало бы "лучшей санкцией" против России, сообщает Европейская правда.

По словам главы МИД, в связи захватом украинских кораблей в Керченском проливе нельзя ввести санкционные ограничения только против руководства флота России и береговой охраны.

"Мы говорили о том, что нужно остановить Северный поток-2 и о том, что это была бы лучшая санкция против России", – сказал Климкин по результатам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.

Министр отметил, что также обсуждалась возможность закрытия для российских кораблей портов других страх. При этом Климкин заметил, что конкретные меры против России в связи с произошедшим являются вопросом для дальнейших дискуссий.

Напомним, ранее Европарламент призвал отменить Северный поток-2. Президент США Дональд Трамп заявил, что Северный поток-2 невыгодный для жителей Германии, которые платят миллиарды долларов за российскую энергию.

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Теги: Северный поток, санкции, Климкин, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Предаторр    05.12.2018, 00:29
Оценка:  0
Предаторр
Картавый клоун,которого Пuдорошенко назначил главой MUДа,видимо очень не хочет слезть с"газовой иглы"аХрессора и Аккупанта!А значит строительство СП-2 нужно предельно ускорить.На радость Климу и прочим потешным мразишам.))))))))
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