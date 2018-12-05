В РПЦ отреагировали на заявление Порошенко о объединительном соборе
В РПЦ возмущены тем, что дату объединения украинских церквей назвал президент Петр Порошенко, а не представитель УПЦ.
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Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС.
“Вот интересно, дату так называемого объединительного собора в Украине озвучивает не патриарх Варфоломей или Михаил Антонович Денисенко (митрополит Филарет). Или еще кто-то из глав неканонических образований. Но президент Украины. Прямо чистый император Константин!“, - написал Легойда в Telegram, добавив, что “времена сейчас совсем другие“.
По его словам, заявление Порошенко свидетельство того, что объединительный собор представляет собой “политический проект“.
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Ранее, президент Петр Порошенко объявил дату Объединительного собора украинских православных церквей. Мероприятие пройдет 5 декабря.
До этого, президент подчеркивал, что украинская церковь получила шанс стать одной из 15 самостоятельных православных церквей, из которых и состоит Вселенское Православие.
Лучше сделать его "мамой".