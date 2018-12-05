В РПЦ отреагировали на заявление Порошенко о объединительном соборе

Патриарх РПЦ возмутился из-за того, что дату объединительного собора назвал Порошенко, а не кто-то из глав украинских церквей.

В РПЦ считают "все политическим проектом" rusbatya.ru

В РПЦ возмущены тем, что дату объединения украинских церквей назвал президент Петр Порошенко, а не представитель УПЦ.

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Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС.

“Вот интересно, дату так называемого объединительного собора в Украине озвучивает не патриарх Варфоломей или Михаил Антонович Денисенко (митрополит Филарет). Или еще кто-то из глав неканонических образований. Но президент Украины. Прямо чистый император Константин!“, - написал Легойда в Telegram, добавив, что “времена сейчас совсем другие“.

По его словам, заявление Порошенко свидетельство того, что объединительный собор представляет собой “политический проект“.

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Ранее, президент Петр Порошенко объявил дату Объединительного собора украинских православных церквей. Мероприятие пройдет 5 декабря.

До этого, президент подчеркивал, что украинская церковь получила шанс стать одной из 15 самостоятельных православных церквей, из которых и состоит Вселенское Православие.