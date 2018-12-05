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В РПЦ отреагировали на заявление Порошенко о объединительном соборе

Комментариев: 12
Патриарх РПЦ возмутился из-за того, что дату объединительного собора назвал Порошенко, а не кто-то из глав украинских церквей.
В РПЦ считают "все политическим проектом"
В РПЦ считают "все политическим проектом"
rusbatya.ru

В РПЦ возмущены тем, что дату объединения украинских церквей назвал президент Петр Порошенко, а не представитель УПЦ.

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Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС.

“Вот интересно, дату так называемого объединительного собора в Украине озвучивает не патриарх Варфоломей или Михаил Антонович Денисенко (митрополит Филарет). Или еще кто-то из глав неканонических образований. Но президент Украины. Прямо чистый император Константин!“, - написал Легойда в Telegram, добавив, что “времена сейчас совсем другие“.

По его словам, заявление Порошенко свидетельство того, что объединительный собор представляет собой “политический проект“.

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Ранее, президент Петр Порошенко объявил дату Объединительного собора украинских православных церквей. Мероприятие пройдет 5 декабря.

До этого, президент подчеркивал, что украинская церковь получила шанс стать одной из 15 самостоятельных православных церквей, из которых и состоит Вселенское Православие.

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Теги: РПЦ, Порошенко, собор, церковь, УПЦ
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Комментариев (12)
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ВосставшийИзБана    05.12.2018, 17:58
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Кому поручили - тот и озвучил. Чего возмущаться?
Pivkov3    05.12.2018, 17:22
Оценка:  -1
Pivkov3
опять Петя обделается, ему не привыкать)
Gagarinn    05.12.2018, 17:18
Оценка:  -3
Gagarinn
А Богу этот педофил тоже в телеграм пишет?
vicinq    05.12.2018, 16:48
Оценка:  +1
vicinq
Да хоть на заборе , ли ж бы по скорее и навсегда подальше от вас уе..ы кремлевская бестия, мразота.
apollon    05.12.2018, 16:44
Оценка:  +3
apollon
КГБшная секта РПЦ - беснуется, от того что теряет власть! гнать вас будем за поребрик всех!!!!
ВасяизИваново    05.12.2018, 17:02
Оценка:  -3
ВасяизИваново
А если не захотят, что будете делать, ведь это миллионы, Начнут свое дело делать резуны?
donizete    05.12.2018, 17:27
Оценка:  +1
donizete
Да, ходите куда хотите, миллионы. Кто Вам не даёт. Вам что Кирилл с часами за 30-ку тыс евро, что другие лицемеры. Переименуем в РПЦ и живите дальше. Дуракам закон не писан. А Бог один и неважно где и как молиться.
Василище    05.12.2018, 16:41
Оценка:  -5
Василище
Он ещё и Самодержцем Державы Украина станет))
Василище    05.12.2018, 16:41
Оценка:  -5
Василище
И Папой УПЦ))
donizete    05.12.2018, 17:28
Оценка:  -1
donizete
Нет, Папой сделаем тебя, упырь!
Василище    05.12.2018, 17:40
Оценка:  0
Василище
Недомерок,командовать своими церквями имеет право только Папа Римский.У Православных-все равны.И отделены от государства.
ВосставшийИзБана    05.12.2018, 17:57
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
2 donizete

Лучше сделать его "мамой".
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