Волкер пригрозил РФ запретом захода в порты и отключением системы SWIFT
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Россия должна освободить военнопленных украинских моряков до Рождественских и новогодних праздников, иначе будут последствия. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Голос Америки.
США и Европа рассматривают несколько вариантом недопущения единоличного контроля России над водами Азовского моря, отметил Волкер.
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Он назвал действия России в Керченском проливе 25 ноября явным нарушением международного права и нарушением двустороннего соглашения с Украиной.
США настаивают на том, чтобы Россия вернула корабли и 24 украинских военнослужащих, арестованных российскими спецслужбами и обвиненных в якобы нарушении границы РФ.
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Если этого не произойдет, США могут запретить российским судам заходить в европейские порты - такое предложение недавно озвучили в ХДС Германии. Кроме того, российские банки могут отключить от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии.
Последнее приведет к издержкам для всех участников и большим издержкам для России, отметил Волкер, добавив, что видит желание РФ повлиять на выборы в Украине, которые должны пройти в следующем году.
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Напомним, ранее Украина призвала Запад ужесточить санкции в отношении России из-за агрессии в Керченском проливе и объявила, что созывает ядерные государства для консультаций по Будапешскому меморандуму. Украинские моряки с захваченных спецслужбами РФ кораблей до сих пор находятся в московских СИЗО после из незаконного ареста в оккупированном Крыму.