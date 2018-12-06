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Волкер пригрозил РФ запретом захода в порты и отключением системы SWIFT

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США настаивают на ужесточении мер против России, если украинские корабли и моряки не будут возвращены до Рождества или, в крайнем случае, Нового года.
Волкер настаивает на введении санкций против России, если она не вернет Украине корабли
Волкер настаивает на введении санкций против России, если она не вернет Украине корабли
EPA/UPG

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Россия должна освободить военнопленных украинских моряков до Рождественских и новогодних праздников, иначе будут последствия. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Голос Америки.

США и Европа рассматривают несколько вариантом недопущения единоличного контроля России над водами Азовского моря, отметил Волкер. 

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Он назвал действия России в Керченском проливе 25 ноября явным нарушением международного права и нарушением двустороннего соглашения с Украиной.

США настаивают на том, чтобы Россия вернула корабли и 24 украинских военнослужащих, арестованных российскими спецслужбами и обвиненных в якобы нарушении границы РФ.

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Если этого не произойдет, США могут запретить российским судам заходить в европейские порты - такое предложение недавно озвучили в ХДС Германии. Кроме того, российские банки могут отключить от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии.

Последнее приведет к издержкам для всех участников и большим издержкам для России, отметил Волкер, добавив, что видит желание РФ повлиять на выборы в Украине, которые должны пройти в следующем году.

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Напомним, ранее Украина призвала Запад ужесточить санкции в отношении России из-за агрессии в Керченском проливе и объявила, что созывает ядерные государства для консультаций по Будапешскому меморандуму. Украинские моряки с захваченных спецслужбами РФ кораблей до сих пор находятся в московских СИЗО после из незаконного ареста в оккупированном Крыму.

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Теги: моряки, Волкер, корабли, Азов, санкции, РФ, SWIFT
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Комментариев (2)
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Люблю_Украину    06.12.2018, 14:55
Оценка:  0
Люблю_Украину
это че, Европа за рубли или юани газ будет покупать? Интересно девки пляшут)
доброчинець    06.12.2018, 14:47
Оценка:  0
доброчинець
Гаечка доходит до упора. SVIFT - упор.
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