Волкер пригрозил РФ запретом захода в порты и отключением системы SWIFT

США настаивают на ужесточении мер против России, если украинские корабли и моряки не будут возвращены до Рождества или, в крайнем случае, Нового года.

Волкер настаивает на введении санкций против России, если она не вернет Украине корабли EPA/UPG

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Россия должна освободить военнопленных украинских моряков до Рождественских и новогодних праздников, иначе будут последствия. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Голос Америки.

США и Европа рассматривают несколько вариантом недопущения единоличного контроля России над водами Азовского моря, отметил Волкер.

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Он назвал действия России в Керченском проливе 25 ноября явным нарушением международного права и нарушением двустороннего соглашения с Украиной.

США настаивают на том, чтобы Россия вернула корабли и 24 украинских военнослужащих, арестованных российскими спецслужбами и обвиненных в якобы нарушении границы РФ.

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Если этого не произойдет, США могут запретить российским судам заходить в европейские порты - такое предложение недавно озвучили в ХДС Германии. Кроме того, российские банки могут отключить от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии.

Последнее приведет к издержкам для всех участников и большим издержкам для России, отметил Волкер, добавив, что видит желание РФ повлиять на выборы в Украине, которые должны пройти в следующем году.

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Напомним, ранее Украина призвала Запад ужесточить санкции в отношении России из-за агрессии в Керченском проливе и объявила, что созывает ядерные государства для консультаций по Будапешскому меморандуму. Украинские моряки с захваченных спецслужбами РФ кораблей до сих пор находятся в московских СИЗО после из незаконного ареста в оккупированном Крыму.