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УПЦ МП на Объединительном соборе будет иметь равные права - Павленко

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Заместитель главы АП не стал называть количество представителей УПЦ МП, которые примут участие в соборе.
Объединительный собор состоится 15 декабря
Объединительный собор состоится 15 декабря
УНИАН

Заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко во время брифинга заявил, что представители украинской православной церкви Московского патриархата будут иметь равные права на Объединительном соборе.

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Как сообщает Украинская правда, на вопрос, какой будет роль УПЦ МП на Соборе, Павленко ответил, что архиереи Московского патриархата будут участвовать как равные участники и соучредители единой независимой церкви.

Он однако не стал называть количество представителей УПЦ МП, которые согласились на объединение, отметив, что это должны сообщить сами архиереи.

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Павленко отметил, что им поступило приглашение для участия в Объединительном соборе 15 декабря и архиереи должны туда прибыть вместе со священнослужителями, представителем мирян или монашества.

Ранее, президент Петр Порошенко объявил дату Объединительного собора украинских православных церквей. Мероприятие пройдет 5 декабря.

В РПЦ после возмутились тем, что дату объединения украинских церквей назвал Порошенко, а не представитель УПЦ.

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Теги: Павленко, АП, УПЦ МП, Объединительный собор
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