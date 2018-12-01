УПЦ МП на Объединительном соборе будет иметь равные права - Павленко

Заместитель главы АП не стал называть количество представителей УПЦ МП, которые примут участие в соборе.

Заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко во время брифинга заявил, что представители украинской православной церкви Московского патриархата будут иметь равные права на Объединительном соборе.

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Как сообщает Украинская правда, на вопрос, какой будет роль УПЦ МП на Соборе, Павленко ответил, что архиереи Московского патриархата будут участвовать как равные участники и соучредители единой независимой церкви.

Он однако не стал называть количество представителей УПЦ МП, которые согласились на объединение, отметив, что это должны сообщить сами архиереи.

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Павленко отметил, что им поступило приглашение для участия в Объединительном соборе 15 декабря и архиереи должны туда прибыть вместе со священнослужителями, представителем мирян или монашества.

Ранее, президент Петр Порошенко объявил дату Объединительного собора украинских православных церквей. Мероприятие пройдет 5 декабря.

В РПЦ после возмутились тем, что дату объединения украинских церквей назвал Порошенко, а не представитель УПЦ.