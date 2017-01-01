Билеты на поезда в связи с военным положением не подорожают

Не будут ограничивать и передвижение поездов, в том числе, через Россию и Беларусь.

Цены на проезд и графики движения поездов в связи с военным положением менять не будут uz.gov.ua

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“Укрзализныця“ не повышала и не планирует повышать стоимость билетов в связи с введением военного положения в 10 областях и Азово-Черноморской акватории. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, не планируется и ограничивать движение пассажирских поездов по Украине в связи с действием военного положения также не планируется, отмечают в “Укрзализныце“.

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Курсирование поездов через Россию, Беларусь и Молдову также осуществляется без изменений с момента начала действия особого правового режима, добавили в ведомстве.

"Укрзализныця" обещает не ограничивать движение и не повышать цены на проезд ukranews.com

Сейчас системы продажи билетов “Укрзализныци“ работают в нормальном режиме, - подчеркивает также пресс-служба. “Как свидетельствует статистика, 6 декабря пассажиры приобрели 281 000 билетов, 5 декабря - 347 000“, - рассказали там.

Напомним, военное положение было введено с 26 ноября 2018 года до 26 декабря 2018 года (до 14:00).

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В связи с ним Украина запретила въезд в страну мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет и ограничила въезд остальных граждан РФ, если они не могут подтвердить цель поездки.

Ранее на сайте “Укрзализныци“ в связи с повышенным спросом на покупку билетов на новогодние праздники произошел масштабный сбой.