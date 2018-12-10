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ГПУ отправила генералам и офицерам РФ "письма счастья" в связи с захватом кораблей

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 14
Подозрения в причастности к захвату и обстрелу украинских военных в Керченском проливе отправлены восьми военным в Крым и Россию.
Матиос рассказал, что прокуратура уже отправила подозрения российским военным
Матиос рассказал, что прокуратура уже отправила подозрения российским военным
gp.gov.ua

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Украинская Генпрокуратура отправила в РФ подозрения в причастности к нападению на военные корабли в Керченском проливе 25 ноября. Об этом заявил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

В частности, подозрения отправлены восьми офицерам и генералам вооруженных сил РФ. Именно они, по данным наших военных и спецслужб, принимали решение о захвате и обстреле катеров "Никополь" и "Бердянск" и буксира "Яны Капу"

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"Мы расследуем инцидент, который произошел в Азовском море. Мы объявили подозрения офицерам и генералам вооруженных сил РФ и направили их и в Москву, и Крым", - уточнил Главный военный прокурор.

Напомним, Россия напала на украинские корабли 25 ноября, захватив их и взяв в плен 24 моряка. Украина в ответ ввела военное положение в 10 областях и на море, прекратила действие Договора о дружбе с РФ и потребовала от ЕСПЧ и Гааги помощи в освобождении наших военных.

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Теги: корабли, моряки, Азов, военные РФ, подозрения, ГПУ, Матиос
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Комментариев (14)
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Rangol    10.12.2018, 12:46
Оценка:  -3
Rangol
ГПУ, организация существовала в СССР в 30-е годы прошлого столетия, возглавлял ее Генрих Ягода. Оказывается существует до сих пор. Ее руководитель не стесняясь ещё и позирует во френче.
atos    10.12.2018, 12:24
Оценка:  -4
atos
Арлекино Арлекино,
Нужно быть смешным для всех
Арлекино Арлекино есть одна награда смех
Смешить вас мне с годами все трудней
Ведь я же шут у трона короля
Я Петино безумие страстей)))
GALE    10.12.2018, 12:34
Оценка:  0
GALE
Лицо у него странное, видимо детский рахит.
Коляка    10.12.2018, 12:20
Оценка:  -5
Коляка
Напоминает старый анекдот:
- Мыкола, а пойдем бить м0скалей?
- Пойдем! А если они нас?
- А нас то за шо?!
atos    10.12.2018, 12:19
Оценка:  -5
atos
Оселедец "Матиос"))
МаюРацию    10.12.2018, 12:14
Оценка:  -3
МаюРацию
А что,в Азовском море был какой то инцидент?
ftb1    10.12.2018, 12:09
Оценка:  -2
ftb1
Так все ж связи с РФ разорваны, как эти письма дойдут? Видимо их закупорили в в бутылку и кинули в море.
Шкиряк_и_Зорин    10.12.2018, 12:20
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорин
Угу. В Азовское!
Коляка    10.12.2018, 12:21
Оценка:  -7
Коляка
Ну раз договоры все разорваны значит можно закрыть керченский пролив
GALE    10.12.2018, 11:56
Оценка:  -2
GALE
А марки не забыли наклеить?
Мухоморище    10.12.2018, 12:03
Оценка:  +1
Мухоморище
С марками тебе придёт письмо.Успеешь в обменнике на рубли поменять?
Шкиряк_и_Зорин    10.12.2018, 12:20
Оценка:  -5
Шкиряк_и_Зорин
На бутылки???
GALE    10.12.2018, 11:56
Оценка:  -6
GALE
А марки не забыли наклеить?
Шкиряк_и_Зорин    10.12.2018, 11:54
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорин
Очень хорошо! Но я не пойму один момент: эти письма страшнее, чем попасть в "Мироточец" или нет?
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