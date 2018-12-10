ГПУ отправила генералам и офицерам РФ "письма счастья" в связи с захватом кораблей

Подозрения в причастности к захвату и обстрелу украинских военных в Керченском проливе отправлены восьми военным в Крым и Россию.

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Украинская Генпрокуратура отправила в РФ подозрения в причастности к нападению на военные корабли в Керченском проливе 25 ноября. Об этом заявил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

В частности, подозрения отправлены восьми офицерам и генералам вооруженных сил РФ. Именно они, по данным наших военных и спецслужб, принимали решение о захвате и обстреле катеров "Никополь" и "Бердянск" и буксира "Яны Капу"

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"Мы расследуем инцидент, который произошел в Азовском море. Мы объявили подозрения офицерам и генералам вооруженных сил РФ и направили их и в Москву, и Крым", - уточнил Главный военный прокурор.

Напомним, Россия напала на украинские корабли 25 ноября, захватив их и взяв в плен 24 моряка. Украина в ответ ввела военное положение в 10 областях и на море, прекратила действие Договора о дружбе с РФ и потребовала от ЕСПЧ и Гааги помощи в освобождении наших военных.