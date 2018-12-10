СБУ сделала буклеты об использовании УПЦ МП спецслужбами РФ
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Служба безопасности изготовила специальные буклеты, информирующие граждан Украины о террористической деятельности спецслужб РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.
В частности, буклеты рассказывают в первых двух выпусках об использовании Россией в гибридной войне различных структур УПЦ МП.
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Буклеты изданы на украинском и английском языкам и содержат QR-коды, которые ведут к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности.
При переходе по ссылкам приводится как собранная СБУ информация, так и данные от общественных активистов.
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“Целенаправленная инспирация спецслужбами РФ межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну“, - считает Грицак.
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Ранее СБУ раскрыла личности провокаторов от РФ, которые развернули в Париже флаг “ДНР“.
Все знаешь.
Наверное из КГБ ????
Ты обратило внимание на то что в БМ ты один остался.
Сам себе рассказываешь, какую то бредятину сам себе втуляешь .
Уж не приболел ли.
Съезди в кириловку.