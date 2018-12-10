СБУ сделала буклеты об использовании УПЦ МП спецслужбами РФ

В листовках рассказывается о фактах российской преступной деятельности в отношении Украины через церковные приходы.

Россия постоянно использует религиозные структуры для создания провокация против Украины ssu.gov.ua

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Служба безопасности изготовила специальные буклеты, информирующие граждан Украины о террористической деятельности спецслужб РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.

СБУ хочет донести до граждан информацию о провокациях РФ ssu.gov.ua

В частности, буклеты рассказывают в первых двух выпусках об использовании Россией в гибридной войне различных структур УПЦ МП.

Тематику Томоса и структур УПЦ МП спецслужба выбрала неслучайно ssu.gov.ua

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Буклеты изданы на украинском и английском языкам и содержат QR-коды, которые ведут к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности.

По мнению Грицака, использование темы Томоса в гибридной войне может привести к вторжению РФ ssu.gov.ua

При переходе по ссылкам приводится как собранная СБУ информация, так и данные от общественных активистов.

В СБУ рассказали, как Россия использует религию для провокаций в Украине ssu.gov.ua

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“Целенаправленная инспирация спецслужбами РФ межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну“, - считает Грицак.

В буклетах СБУ разместила QR-коды, которые ведут к подробной информации о преступлениях РФ ssu.gov.ua

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Ранее СБУ раскрыла личности провокаторов от РФ, которые развернули в Париже флаг “ДНР“.