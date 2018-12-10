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СБУ сделала буклеты об использовании УПЦ МП спецслужбами РФ

Комментариев: 3
В листовках рассказывается о фактах российской преступной деятельности в отношении Украины через церковные приходы.
Россия постоянно использует религиозные структуры для создания провокация против Украины
Россия постоянно использует религиозные структуры для создания провокация против Украины
ssu.gov.ua

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Служба безопасности изготовила специальные буклеты, информирующие граждан Украины о террористической деятельности спецслужб РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.

СБУ хочет донести до граждан информацию о провокациях РФ
СБУ хочет донести до граждан информацию о провокациях РФ
ssu.gov.ua

В частности, буклеты рассказывают в первых двух выпусках об использовании Россией в гибридной войне различных структур УПЦ МП.

Тематику Томоса и структур УПЦ МП спецслужба выбрала неслучайно
Тематику Томоса и структур УПЦ МП спецслужба выбрала неслучайно
ssu.gov.ua

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Буклеты изданы на украинском и английском языкам и содержат QR-коды, которые ведут к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности.

По мнению Грицака, использование темы Томоса в гибридной войне может привести к вторжению РФ
По мнению Грицака, использование темы Томоса в гибридной войне может привести к вторжению РФ
ssu.gov.ua

При переходе по ссылкам приводится как собранная СБУ информация, так и данные от общественных активистов.

В СБУ рассказали, как Россия использует религию для провокаций в Украине
В СБУ рассказали, как Россия использует религию для провокаций в Украине
ssu.gov.ua

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“Целенаправленная инспирация спецслужбами РФ межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну“, - считает Грицак.

В буклетах СБУ разместила QR-коды, которые ведут к подробной информации о преступлениях РФ
В буклетах СБУ разместила QR-коды, которые ведут к подробной информации о преступлениях РФ
ssu.gov.ua

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Ранее СБУ раскрыла личности провокаторов от РФ, которые развернули в Париже флаг “ДНР“.

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Теги: церковь, УПЦ МП, СБУ, РФ, провокации, буклеты
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    10.12.2018, 19:00
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
РПЦ создавалась как отдел МГБ. Такой она и осталась. УПЦ (вся), соответственно тоже.
kapablankas    10.12.2018, 19:17
Оценка:  0
kapablankas
Да ну.!!!!
Все знаешь.

Наверное из КГБ ????
kapablankas    10.12.2018, 19:21
Оценка:  0
kapablankas
ВосставшийИзБана

Ты обратило внимание на то что в БМ ты один остался.
Сам себе рассказываешь, какую то бредятину сам себе втуляешь .

Уж не приболел ли.

Съезди в кириловку.
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