Священника УПЦ МП пустили из Киева в Донецк, но не выпустили обратно

СБУ аннулировала электронный пропуск митрополита Илариона, в церкви возмущены "провокацией" украинских властей.

Митрополит Иларион смог приехать в Донецк, но не выехать обратно на подконтрольную территорию donetsk.church.ua

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Правящего архиерея Донецко-Мариупольской аперхии УПЦ МП Илариона не пропустили через линию разграничения на пункте пропуска “Новотроицкое“. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой епархии УПЦ МП.

“Митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Донецкой области для совершения традиционной на протяжении совместной молитвы с архиереями УПЦ, насельниками обители и многочисленными паломниками в праздник иконы Божией Матери “Знамение“ 10 декабря“, - рассказали в пресс-службе.

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Там возмущены тем, что без указания объективных на то причин митрополиту Илариону отказали в пересечении линии разграничения - его электронный пропуск в соответствующей базе СБУ был аннулирован.

“Единственная “причина“ возникновения такой ситуации, по словам сотрудника СБУ, оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: “…особое распоряжение из Киева…“, - отмечают в УПЦ МП.

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Абсурдность деталей ситуации удивляет, подчеркивают в пресс-службе: электронный пропуск митрополита Илариона был, по данным СБУ, аннулирован 7 декабря, однако 8 декабря его пропустили из Киева в Донецк. В УПЦ МП считают действия СБУ провокацией.

Отказ в пересечении линии разграничения митрополиту Илариону подтвердили в ГПСУ, передает Укринформ. Решение было принято СБУ, пограничники его просто выполняли, отметил спикер ведомства Олег Сободян.

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Ранее сообщалось, что контрразведка поймала в Украине агента ГРУ. Кроме того, СБУ выяснила, что развернувшие флаги “ДНР“ в Париже французы давно работают на спецслужбы РФ.