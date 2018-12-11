Внешняя разведка Украины рвет соглашение с разведками СНГ

С российской внешней разведкой сотрудничества все равно нет с 2014 года.

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Председатель Службы внешней разведки Украины Егор Божок по поручению президента Петра Порошенко инициировал выход Украины из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ. Об этом сообщает пресс-служба СВРУ.

“Начата процедура выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности“, - отметило ведомство.

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Там подчеркнули, что участие украинской разведки в этом договоре вместе с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины, которая длится уже пятый год.

“Украинской разведке достоверно известно, что российские спецслужбы еще в 2014 году направили мощный ресурс для недопущения выхода Украины из орбиты влияния Кремля“, - рассказали в пресс-службе разведки.

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Кроме того, по данным СВРУ, масштабная операция в Украине проводилась спецслужбами РФ задолго до открытого вооруженного нападения.

“О враждебной настроенности спецслужб РФ в отношении Украины 9 декабря 2018 откровенно заявил глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в своем интервью телеканалу “Россия 1“, - отмечают в ведомстве, напоминая, что россиянин назвал взаимодействие украинской и российской разведок невозможным с 2014 года.

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Из-за активной поддержки Украины евроатлантическим сообществом спецслужбы РФ также распространили свою разведывательно-подрывную деятельность на страны-члены НАТО, говорят в службе разведки.

“Об этом свидетельствуют громкие шпионские скандалы с участием спецслужб РФ, произошедших в последнее время в некоторых западных странах“, - подчеркивает ведомство.

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“СВРУ продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу“, - резюмировала разведка.

Ранее сообщалось, что все подразделения МВД будут круглосуточно координироваться с Генштабом, ГосЧС и другими ведомствами для слаженной работы на случай ЧП.