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Россия перевела в Крым "Калибры", "Бастионы" и сотню боевых самолетов

Комментариев: 9
Подводные лодки "Калибр" способны поражать наземные цели в радиусе до 1500 км.
Россия передислоцировала в Крым вооружение, способное бить по всей территории Украины
Россия передислоцировала в Крым вооружение, способное бить по всей территории Украины
gur.gov.ua

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РФ передислоцировала на территорию Крыма еще 100 боевых самолетов нового типа. Об этом сообщил представитель ГУ разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.

“Это самолеты Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти по всей территории Украины“, - объяснил он опасность последних действий России.

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Кроме того, свои военные группировки в Крыму Россия усилила шестью подводными лодками нового типа. “Это могут быть вооруженные ракетные комплексы “Калибр“ с дальностью поражения наземных целей до 1500 километров“, - сообщил Скибицкий.

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Помимо вышесказанного, Россия усилила защиту побережья оккупированного Крыма 16 боевыми установками ракетных комплексов “Бастион“ и “Бал“. 

Последние способны поражать цели почти во всей акватории, отметил представитель ГУ разведки Минобороны.

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Напомним, ранее в СНБО заявили, что Россия не остановится на Украине в своей агрессии - в ее планы входит пройти сквозь Украину в страны Балтии и Польшу.

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Теги: РФ, Крым, вооружение, ракеты, подлодки, самолеты, разведка
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Комментариев (9)
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ВосставшийИзБана    14.12.2018, 15:52
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
О! Вот вам и туристы.
Ліsа    14.12.2018, 15:42
Оценка:  +2
Ліsа
Переганяйте, мокши ) Коли завалиться міст, там воно все і лишиться ))
Женек    14.12.2018, 15:35
Оценка:  -8
Женек
Ну они имеют на это право
*******    14.12.2018, 15:41
Оценка:  +4
*******
Им кривизна Земли помешает
Антибес    14.12.2018, 15:30
Оценка:  -8
Антибес
Укрепляют оборону.Правильно делают.Хочешь мира-готовься к войне.
*******    14.12.2018, 15:42
Оценка:  +5
*******
На воре шапка горит
Антибес    14.12.2018, 15:46
Оценка:  -6
Антибес
И что ты украл кроме пенсий своих несчастных родителей?
WTF2wtf    14.12.2018, 15:52
Оценка:  +2
WTF2wtf
Россия только нападает и оккупировала часть Украины.
Украинских танков явно нет в Воронеже ...
tulchanin    14.12.2018, 15:28
Оценка:  -4
tulchanin
"Подводные лодки "Калибр" способны поражать наземные цели в радиусе до 1500 км." ©
Редакторам на БМ опять ЗП задерживают ?
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