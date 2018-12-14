Россия перевела в Крым "Калибры", "Бастионы" и сотню боевых самолетов

Подводные лодки "Калибр" способны поражать наземные цели в радиусе до 1500 км.

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РФ передислоцировала на территорию Крыма еще 100 боевых самолетов нового типа. Об этом сообщил представитель ГУ разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.

“Это самолеты Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти по всей территории Украины“, - объяснил он опасность последних действий России.

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Кроме того, свои военные группировки в Крыму Россия усилила шестью подводными лодками нового типа. “Это могут быть вооруженные ракетные комплексы “Калибр“ с дальностью поражения наземных целей до 1500 километров“, - сообщил Скибицкий.

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Помимо вышесказанного, Россия усилила защиту побережья оккупированного Крыма 16 боевыми установками ракетных комплексов “Бастион“ и “Бал“.

Последние способны поражать цели почти во всей акватории, отметил представитель ГУ разведки Минобороны.

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Напомним, ранее в СНБО заявили, что Россия не остановится на Украине в своей агрессии - в ее планы входит пройти сквозь Украину в страны Балтии и Польшу.