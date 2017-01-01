Под завалами дома в Фастове ищут 22-летнюю девушку

Под разрушенными частями дома на улице Садовой могут находиться два человека.

Под завалами дома могут находиться двое, а пострадавший мужчина лежит в больнице dpsu.gov.ua

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У пострадавшего во время взрыва в Фастове мужчины не только травма ноги, но и черепно-мозговая травма. Он находится в больнице, передает ТСН.

Но под завалами могут находится еще двое человек, сообщают свидетели с места событий. Одна из них - 22-летняя девушка, которая должна была находиться в квартире во время взрыва.

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“Они с мужем жили в этой квартире. Он должен быть дома, но его вызвали на работу. Он ушел, а она осталась“, - рассказывает ее родственница. С девушкой до сих пор нет связи, родные надеются, что она найдется.

Пока нет официальных комментариев от спасателей или полиции, в какой именно квартире раздался взрыв. Соседи при этом предполагают, что трагедия произошла в доме ветерана АТО. “С ним были эксцессы – выбрасывал вещи с балкона“, - говорят соседи.

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Временно жителей разрушенных квартир, которые не могут поехать к родственникам, разместят в больнице, где им уже оборудовали спальные места. Жители Фастова носят пострадавшим еду и необходимые вещи.

Ранее сообщалось, что в Фастове от взрыва, предположительно, газа, обрушилось три из пяти этажей на углу дома на улице Садовой. Пострадал мужчина, который вышел покурить, и его взрывом вынесло с балкона.