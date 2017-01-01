Спасатели пытаются добраться до человека под завалами разрушенной взрывом пятиэтажки.

Не всех жителей разрушенного угла дома смогли эвакуировать

Под завалами дома в Фастове остается один из жителей

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Под завалами дома в Фастове остается один из жителей

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Под завалами дома, разрушенного взрывом, продолжает оставаться один человек. Спасатели пытаются до него добраться, сообщает Depo.ua с места событий.

Несколько десятков жителей Фастова наблюдают за работой спасателей, кинологов и полициий. Дом во избежание травматических ситуаций и мародерства оградили красно-белой лентой.

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На месте также работает спецтехника и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сообщается также, что взрыв газа на верхних этажах пятиэтажки выбил стекла в некоторых квартирах соседнего дома.

Нацполиция Киева также уточняет, что в Фастове создан оперативный штаб по ликвидации последствий разрушения дома по улице Садовой.

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Он под руководством главы ОГА Александра Терещука будет заниматься дальнейшим расселением эвакуированных жителей.

Эксперты устанавливают степень разрушения здания, в специалисты-взрывотехники выясняют, что стало причиной аварии (пока официально звучала версия взрыва бытового газа).

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Ранее сообщалось, что в Фастове обрушились три из пяти этажей дома на улице Садовой.

Причиной стал взрыв газа. Один из жителей получил травму ноги, выпав с пятого этажа.