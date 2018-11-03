Британский H87 досрочно добрался до Черного моря

Корабль HMS Echo должен был прибыть в акваторию после Нового года.

H87 поможет Украине с разведкой в Черном море facebook.com/profile.php?id=100003576664760

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17 декабря 2018 около 20:30 по Киеву гидрографический разведывательный британский корабль HMS Echo (H87) вошел в Черное море из пролива Босфор. Об этом, ссылаясь на данные “Института Черноморских стратегических исследований“, сообщил руководитель проекта “Майдан закордонних справ“ Андрей Клименко в Facebook.

Цель британского корабля - поддержать свободу навигации в акватории facebook.com/profile.php?id=100003576664760

“Великобритания и Королевский флот досрочно выполняют обещания, данные после обострения ситуации в Азовском море“, - подчеркнул он.

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“HMS Echo вышел из британской военно-морской базы в Гибралтаре 03.11.2018, потом 09.11.2018 прибыл на Мальту, оттуда вышел 09.12.2018 курсом на военно-морскую базу в Souda Bay на острове Крит, откуда 14.12.2018 примерно в 17:00 взял курс на Черное море“, - говорится в сообщении.

Украина ждала королевский корабль после Нового года, но он прибыл раньше facebook.com/profile.php?id=100003576664760

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“Этот современный разведывательный корабль предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций“, - отмечается в сообщении.

По словам Клименко, корабль может оказывать адаптированную информацию практически в режиме реального времени.

Корабль ее Величества уже начал работу в Черном море facebook.com/profile.php?id=100003576664760

В сообщении также уточняется, что HMS - официальный префикс, используемый в названиях судов Королевского военно-морского флота Великобритании - Her или His Majesty's Ship - Корабль Его (или ее) Величества.

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Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Вильямсон объявил, что HMS Echo отправится в Черное море в 2019 году для поддержки свободы навигации Украины.