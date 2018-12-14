Кирилл пожаловался на Украину Британии, Германии, Франции и даже Ватикану
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Патриарх РПЦ Кирилл обратился к мировым религиозным и политическим лидером с жалобами на массовые случаи нарушения прав иерархов, духовенства и верующих УПЦ МП. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.
Ведомство уточняет, что в случае с религиозными лидерами Кирилл написал послания не только православному духовенству.
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Письма ушли предстоятелям поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби и генсеку Всемирного совета церквей Олаву Фюксе Твейту.
Кроме того, Кирилл написал генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру, Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель как главам государств "Нормандской четверки".
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"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - считает патриарх.
По его мнению, поводом к усилению такого давления послужил отказ УПЦ МП участвовать в Объединительном соборе.
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"Архиереев УПЦ вызывают на "беседы" и допросы в СБУ, задерживают под различными предлогами, в том числе при пересечении границы и подвергают унизительным обыскам", - возмущен Кирилл.
Он напомнил о запрете пересечения линии разграничения донецкому митрополиту Илариону.
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Патриарх также заявил, что на уровне Кабмина и местных властей Украина пытается лишить УПЦ МП правп пользоваться Киево-Печерской и Почаевской лаврами.
"Епископов и клириков пытаются привлечь к уголовной ответственности по безосновательным обвинениям в "государственной измене" и "разжигании религиозной вражды", - пишет он в посланиях.
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Кроме того, Кирилл жалуется на массовые обыски в зданиях епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей.
"В нарушение права на частную жизнь и запрета на использование персональных данных публикуются сведения личного характера об архиереях и священнослужителях УПЦ - в частности, на сайте "Миротворец", - отметил он.
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Враждебного отношения к УПЦ МП не скрывают ни советник главы МВД Зорян Шкиряк, ни спикер ВР Андрей Парубий, ни президент Украины Петр Порошенко, подчеркнул Кирилл.
Он просит религиозных и политичесиких лидеров защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ МП "от дискриминации и давления со стороны украинских властей".
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Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине.
разослал он всем и сразу.
Но реакции все нет
на кирюхину заразу.
Со спины - дак чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..
— Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
— Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может там помогут.
— Меня никто не любит.