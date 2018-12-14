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Кирилл пожаловался на Украину Британии, Германии, Франции и даже Ватикану

Комментариев: 20
Патриарх пишет, что Порошенко и Парубий не скрывают своей ненависти к УПЦ МП и просит защитить церковь и духовенство.
Патриарх Кирилл написал даже Архиепископу Кентерберийскому
Патриарх Кирилл написал даже Архиепископу Кентерберийскому
EPA/UPG

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Патриарх РПЦ Кирилл обратился к мировым религиозным и политическим лидером с жалобами на массовые случаи нарушения прав иерархов, духовенства и верующих УПЦ МП. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

Ведомство уточняет, что в случае с религиозными лидерами Кирилл написал послания не только православному духовенству. 

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Письма ушли предстоятелям поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби и генсеку Всемирного совета церквей Олаву Фюксе Твейту.

Кроме того, Кирилл написал генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру, Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель как главам государств "Нормандской четверки".

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"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - считает патриарх.

По его мнению, поводом к усилению такого давления послужил отказ УПЦ МП участвовать в Объединительном соборе.

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"Архиереев УПЦ вызывают на "беседы" и допросы в СБУ, задерживают под различными предлогами, в том числе при пересечении границы и подвергают унизительным обыскам", - возмущен Кирилл.

Он напомнил о запрете пересечения линии разграничения донецкому митрополиту Илариону.

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Патриарх также заявил, что на уровне Кабмина и местных властей Украина пытается лишить УПЦ МП правп пользоваться Киево-Печерской и Почаевской лаврами.

"Епископов и клириков пытаются привлечь к уголовной ответственности по безосновательным обвинениям в "государственной измене" и "разжигании религиозной вражды", - пишет он в посланиях. 

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Кроме того, Кирилл жалуется на массовые обыски в зданиях епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей.

"В нарушение права на частную жизнь и запрета на использование персональных данных публикуются сведения личного характера об архиереях и священнослужителях УПЦ - в частности, на сайте "Миротворец", - отметил он.

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Враждебного отношения к УПЦ МП не скрывают ни советник главы МВД Зорян Шкиряк, ни спикер ВР Андрей Парубий, ни президент Украины Петр Порошенко, подчеркнул Кирилл.

Он просит религиозных и политичесиких лидеров защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ МП "от дискриминации и давления со стороны украинских властей".

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Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине.

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Теги: УПЦ МП, РПЦ, Кирилл, Объединительный собор
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Комментариев (21)
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Колишній-східняк    14.12.2018, 12:36
Оценка:  0
Колишній-східняк
Патриарх пишет, что Порошенко и Парубий не скрывают своей ненависти к УПЦ МП. Сам-то он скрывает свою ненависть ко всему украинскому, но мы-то это прекрасно знаем.
Sirko_1111    14.12.2018, 12:29
Оценка:  -2
Sirko_1111
Глупость писак умиляет. Кирилл на две головы выше интеллектом от любого человека. А что касается греческой церкви в Украине, то посмотрим. Есть поговорка ...каков поп - такой и приход. Православные в богодельню от Стамбула не пойдут!
Sirko_1111    14.12.2018, 12:29
Оценка:  -2
Sirko_1111
Глупость писак умиляет. Кирилл на две головы выше интеллектом от любого человека. А что касается греческой церкви в Украине, то посмотрим. Есть поговорка ...каков поп - такой и приход. Православные в богодельню от Стамбула не пойдут!
Anatol    14.12.2018, 12:18
Оценка:  +1
Anatol
Письма с белым порошком
разослал он всем и сразу.
Но реакции все нет
на кирюхину заразу.
OttoOtto    14.12.2018, 11:44
Оценка:  +1
OttoOtto
ябеда-корябеда
Киев-45    14.12.2018, 11:35
Оценка:  0
Киев-45
Прикольно этот дегенерат церковную панамку себе на голову напялил ... перелом всех ушей гарантирован .. :-)
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 11:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Гордый профиль, твердый шаг,
Со спины - дак чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..
Зорян_и_Шкиряк    14.12.2018, 11:17
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
А почему в списке челобитной нет товарища Трампа, китайского председателя с трудно произносимым именем и братских представителей еврейского духовенства?
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 11:25
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Я полагаю, что в своих тайных молитвах он обратился даже к ангелу несущему свет - Люциферу - своему господину.
Зорян_и_Шкиряк    14.12.2018, 12:01
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Его господин - Великий и Претемнейший Пу.
Woodbrother    14.12.2018, 11:08
Оценка:  +4
Woodbrother
Какое отношение секта гундяева имеет к православию ?
Goga19041984    14.12.2018, 11:04
Оценка:  -6
Goga19041984
призываю Евросоюз Порошенка, Парубия, Зоряна, Шкиряка итд предать анафеме и сжечь на костре
Woodbrother    14.12.2018, 11:08
Оценка:  +2
Woodbrother
Призываю в вашу палату номер шесть санитаров.
Зорян_и_Шкиряк    14.12.2018, 12:02
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
А нас то за шо?!
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 10:58
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Кирилл пожаловался Ватикану? Щось в лісі здохло.

— Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
— Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может там помогут.
— Меня никто не любит.
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 11:00
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
— А за что Вас любить, а? Таких, как Вы, не любят. Девушки любят молодых и политически грамотных.
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