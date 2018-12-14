Кирилл пожаловался на Украину Британии, Германии, Франции и даже Ватикану

Патриарх пишет, что Порошенко и Парубий не скрывают своей ненависти к УПЦ МП и просит защитить церковь и духовенство.

Читай также: УПЦ КП предложит Епифания главой церкви - СМИ

Патриарх РПЦ Кирилл обратился к мировым религиозным и политическим лидером с жалобами на массовые случаи нарушения прав иерархов, духовенства и верующих УПЦ МП. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

Ведомство уточняет, что в случае с религиозными лидерами Кирилл написал послания не только православному духовенству.

Читай также: От УПЦ КП на Собор прибудут 120 человек

Письма ушли предстоятелям поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби и генсеку Всемирного совета церквей Олаву Фюксе Твейту.

Кроме того, Кирилл написал генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру, Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель как главам государств "Нормандской четверки".

Читай также: Священник получил 6 лет тюрьмы: Препятствовал передвижению ВСУ

"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - считает патриарх.

По его мнению, поводом к усилению такого давления послужил отказ УПЦ МП участвовать в Объединительном соборе.

Читай также: В УПЦ КП выбрали единого кандидата в главы поместной церкви

"Архиереев УПЦ вызывают на "беседы" и допросы в СБУ, задерживают под различными предлогами, в том числе при пересечении границы и подвергают унизительным обыскам", - возмущен Кирилл.

Он напомнил о запрете пересечения линии разграничения донецкому митрополиту Илариону.

Читай также: Митрополит Павел намеревался координировать провокации - СБУ

Патриарх также заявил, что на уровне Кабмина и местных властей Украина пытается лишить УПЦ МП правп пользоваться Киево-Печерской и Почаевской лаврами.

"Епископов и клириков пытаются привлечь к уголовной ответственности по безосновательным обвинениям в "государственной измене" и "разжигании религиозной вражды", - пишет он в посланиях.

Читай также: Нардепы обратились в Конституционный суд из-за решения по автокефалии

Кроме того, Кирилл жалуется на массовые обыски в зданиях епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей.

"В нарушение права на частную жизнь и запрета на использование персональных данных публикуются сведения личного характера об архиереях и священнослужителях УПЦ - в частности, на сайте "Миротворец", - отметил он.

Читай также: Священника УПЦ МП пустили из Киева в Донецк, но не выпустили обратно

Враждебного отношения к УПЦ МП не скрывают ни советник главы МВД Зорян Шкиряк, ни спикер ВР Андрей Парубий, ни президент Украины Петр Порошенко, подчеркнул Кирилл.

Он просит религиозных и политичесиких лидеров защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ МП "от дискриминации и давления со стороны украинских властей".

Читай также: Онуфрий отправил письмо Варфоломея обратно в Стамбул

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине.