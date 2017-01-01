Кабмин принял план на год - с 500 задачами и 5 приоритетами

Правительство надеется добиться экономического роста в в 5%.

Кабмин расписал себе на год 500 задач EPA/UPG

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Кабинет министров утвердил приоритетный план действий правительства на 2019 год. Об этом сообщает Укринформ.

По словам премьера Владимира Гройсмана, план включает пять ключевых приоритетов: усиление экономического роста, эффективное государственное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, а также вопрос безопасности и обороны.

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Министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя план действий, добавил, что Кабмин разработал два законопроекта: о государственном стратегическом планировании и о внесении изменений в бюджетный кодекс.

"Это изменит дискретный подход к формированию политики системы, объединит анализ со стратегической работой и планированием, мы свяжем все документы правительства между собой и с бюджетным процессом", - подчеркнул он.

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Кубив отметил, что Кабмин с 2017 года перешел на трехлетнее планирование и оценку макропоказателей: "Мы каждый год не меняем ни коридоров, ни цифр. Мы перешли к среднесрочному планированию на уровне программ правительства и программ бюджета".

Министр также называет недостаточным экономический рост на уровне 3%, необходимо добиться показателя в 3-5%. "Мы определили для себя фактически 500 задач, которые распределены между министерствами и центральными органами исполнительной власти", - подчеркнул Кубив.

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Ранее сообщалось, что Кабмин продлил действие постановления о ввозе продуктов и других товаров из России еще на год.