Для украинцев и иностранцев могут создать центры по изучению госязыка

Парламенту рекомендуют внести такие поправки в закон об украинском языке.

Княжицкий говорит, что создавать такие учебные центры будет Минобразования facebook.com/mykolakn

Читай также: Из "языкового закона" уберут уголовную ответственность

Верховная Рада планирует принять закон о создании учебных центров по изучению украинского языка. Об этом рассказал глава комитета по вопросам культуры Николай Княжицкий, передает УНН.

Соответствующие изменения в законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" рекомендует принять комитет ко второму чтению.

Читай также: Раду просят принять условия Венгрии ради заседания Украина-НАТО

"Будут строиться учебные центры по украинскому языку, это предусмотрено законом для тех, кто не знает украинского языка", - отметил депутат.

"Государство будет не только заставлять, но и помогать людям выучить язык", - подчеркнул Княжицкий.

Читай также: Херсонский облсовет лишил русский язык статуса регионального

Обеспечивать такое обучение должно будет Минобразования. "Они должны обеспечить обучение украинцев, которые хотят овладеть языком, но не знают его, для прохождения тестов, или иностранцев, как это в любой стране происходит", - объяснил он.

Читай также: Доля украиноязычных песен на радио выросла - Нацсовет

Текст документа с внесенными поправками ко второму чтению пока отсутствует на сайте Рады.

Напомним, ранее Украине рекомендовали отправить закон о государственном языке Венецианской комиссии на оценку до его принятия во втором чтении.