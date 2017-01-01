Спасатели призывают водителей без лишней надобности не выезжать на дорогу, а в случае выезда не забыть заправиться и зарядить телефон.

Стихия на Кировоградщине: авто в снегу, "скорые" в сопровождении ГосЧС и пробки

Стихия на Кировоградщине: авто в снегу, "скорые" в сопровождении ГосЧС и пробки

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В Новоукраинском районе на трассе Кропивницкий-Платоново в Кировоградской области более 50 автомобилей застряли в пробке. Кроме того, движение крупногабаритного транспорта полностью перекрыто, сообщил начальник управления ГосЧС области Виталий Миронюк на своей странице в Facebook.

“Наши бойцы достают машины из заносов и возвращают их на трассы. Освободили два рейсовых автобуса. Ситуация сложнейшая, но под контролем“, - отметил спасатель.

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“Подобная ситуация и на участке Знаменка-Александрия“, - добавил Миронюк и призвал водителей без необходимости не выезжать на дорогу.

“А, если уж и возникла такая необходимость, проследите, чтобы батарея телефона была заряжена, а автомобиль заправлен горючим!“, - призвал чиновник.

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Он также рассказал, что в селе Мижколодяжне Добровеличкивского района пришлось привлечь спасателей, чтобы медики смогли добраться на вызов к больной женщине.

“На пожарном автомобиле врача доставили к пациентке и транспортировали их в машину “скорой“, после чего сопровождали авто в лечебное учреждение города Помошная“, - говорит Миронюк. По его словам, по дороге к больнице спасатели вытащили еще три автомобиля из снежных заносов.

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Ранее сообщалось, что в 112 населенных пунктах Харьковской области отсутствует электричество, а на Полтавщине отменяют автобусные рейсы из-за непогоды.