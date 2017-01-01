Погода и перелеты: "Киев" и "Львов" отменяют рейсы, "Борисполь" - задерживает

Некоторые рейсы задержали почти на четыре часа, а четыре - вообще отменили.

"Борисполь" задерживает несколько рейсов, но пока не отменяет kbp.aero

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На фоне осложненных погодных условий в аэропортах “Киев“ в Жулянах и “Львов“ отменены четыре рейса. Об этом сообщает УНН.

Кроме того, по данным онлайн-табло аэропортов, в аэропорту “Борисполь“ наблюдаются задержки рейсов.

В частности, в аэропорту “Киев“ отменен рейс в Шарм-эль-Шейха. Он должен был вылететь в 17:10. Кроме того, в столицу в 9:20 должен был прибыть рейс из Шарм-эль-Шейха, однако он тоже отменен.

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В аэропорту “Львов“ отменили два рейса - один в Варшаву и один из Быдгоще в Польше.

В аэропорту “Борисполь“ задерживается рейс в Ниццу на 4:00, он должен был вылететь в 8:15, сейчас вылет ожидается в 12:00.

Рейс в Алматы должен был вылететь в 12:30, сейчас ожидается в 13:10. Самолет в Шарм-эль-Шейха должен был вылететь в 18:10, сейчас ожидается в 20:30.

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Рейс, который должен был прибыть в аэропорт “Борисполь“ из Тель-Авива в 9:40, ожидается в 9:49. Самолет с Алматы должен был прибыть в Киев в 11:30, сейчас ожидается в 12:02.

Рейс из Шарм-эль-Шейха должен был прибыть в 13:05, теперь ожидается в 13:50, еще один рейс из Шарм-эль-Шейха должен был прибыть в 16:45, а ожидается в 18:35.

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Самолет из Бангкока должен был прилететь в 17:55, а ожидается в 18:14. Также самолет из Днепра должен был прибыть в 10:15, ожидается в 10:30.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Борисполь пассажиры полдня ждали вылета в Египет. Рейс задержался из-за замечаний к техническому состоянию самолета.