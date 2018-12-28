Агент РФ на Николаевщине: Родственники в ВМС и сын на службе в России

В "Одноклассниках" обнаружили фото Ломако с женой из оккупированного Крыма, куда он ездил на агентурные встречи.

Ломако грозит от 12 до 15 лет за решеткой, пока он арестован news.pn

Читай также: В СБУ рассказали, сколько украинцев фигурируют в делах о шпионаже и госизмене

Задержанным руководителем агентурной сети в Николаевской области оказался экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения воинской части А-2637 Юрий Ломако, передает Преступности.НЕТ.

Арсенал дислоцируется в Очакове. Ломако использовал родственные связи в 73-м Морском центре специальных операций, откуда получал информацию о выполнении боевых задач в зоне проведения ООС.

Читай также: СБУ разоблачила в Одесской области агентуру РФ с четырьмя схронами оружия

Собирал он также персональные данные “морских котиков“, сведения о вооружении и оперативную информацию и передавал ее в управление Генштаба РФ в Севастополе.

Ломако, кроме этого, получал и передавал разведке РФ информацию по бывшему месту службы в арсенале о количестве вооружения и боеприпасов.

Читай также: В Харькове агенты РФ получили $25 тысяч за похищение россиянина

Также СМИ обнаружили фото Ломако из Крыма, датированные октябрем 2018 года, в социальной сети “Одноклассники“. Его жена разместила их на своем странице в папке под названием “Крым сегодня“.

По данным СБУ, подозреваемый несколько раз ездил в аннексированный Крым на агентурные встречи. Младший сын задержанного, по данным СМИ, служит в Силах специальных операций России.

Читай также: Контрразведка разоблачила российскую агентурную сеть в Николаевской области

По данным реестра судебных решений, 23 декабря Ломако арестовали сроком на два месяца. Процессуальное руководство в расследовании осуществляет военная прокуратура. По статье о госизмене Ломако грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ показала карту агентурных сетей РФ в Украине и сообщила, что разоблачила их в 11 областях Украины.