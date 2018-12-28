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Агент РФ на Николаевщине: Родственники в ВМС и сын на службе в России

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В "Одноклассниках" обнаружили фото Ломако с женой из оккупированного Крыма, куда он ездил на агентурные встречи.
Ломако грозит от 12 до 15 лет за решеткой, пока он арестован
Ломако грозит от 12 до 15 лет за решеткой, пока он арестован
news.pn

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Задержанным руководителем агентурной сети в Николаевской области оказался экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения воинской части А-2637 Юрий Ломако, передает Преступности.НЕТ.

Арсенал дислоцируется в Очакове. Ломако использовал родственные связи в 73-м Морском центре специальных операций, откуда получал информацию о выполнении боевых задач в зоне проведения ООС.

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Собирал он также персональные данные “морских котиков“, сведения о вооружении и оперативную информацию и передавал ее в управление Генштаба РФ в Севастополе.

Ломако, кроме этого, получал и передавал разведке РФ информацию по бывшему месту службы в арсенале о количестве вооружения и боеприпасов.

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Также СМИ обнаружили фото Ломако из Крыма, датированные октябрем 2018 года, в социальной сети “Одноклассники“. Его жена разместила их на своем странице в папке под названием “Крым сегодня“.

По данным СБУ, подозреваемый несколько раз ездил в аннексированный Крым на агентурные встречи. Младший сын задержанного, по данным СМИ, служит в Силах специальных операций России.

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По данным реестра судебных решений, 23 декабря Ломако арестовали сроком на два месяца. Процессуальное руководство в расследовании осуществляет военная прокуратура. По статье о госизмене Ломако грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ показала карту агентурных сетей РФ в Украине и сообщила, что разоблачила их в 11 областях Украины.

 

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Теги: СБУ, конттразведка, агентура, РФ, Николаевская область, шпионаж, госизмена
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Комментариев (1)
Кайдаш    28.12.2018, 14:01
Оценка:  0
Кайдаш
Запроданець....
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