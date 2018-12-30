Грузовик с четырьмя пассажирами врезался в кафе: погибли трое

Полиция расследует причины ДТП на Хмельнитчине, в котором погибли три человека и еще двое были травмированы.

В смертельном ДТП на Хмельнитчине три человека погибли на месте hm.npu.gov.ua

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Возле села Давыдковцы в Хмельницкой области грузовик въехал в неработающее кафе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Трагедия произошла в ночь на 30 декабря. Водитель и два пассажира грузовика погибли, еще два человека попали в больницу с травмами.

Грузовик под управлением 38-летнего хмельничанина двигался из Одессы в направлении Хмельницкого, отметили в пресс-службе.

Спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы вытащить людей из кабины hm.npu.gov.ua

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“На перекрестке транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало с дороги на обочину и врезалось в недействующее кафе“, - рассказали в полиции.

В тот момент в кабине находились четыре человека, кроме водителя. 28- и 24-летний пассажиры погибли на месте вместе с ним. Еще двоих пассажиров, 36- и 24-летнего мужчин, госпитализировали в областную больницу.

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Чтобы достать пострадавших из грузовика, спасателям пришлось использовать спецтехнику. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее сообщалось о водителях на авто с неустановленными и иностранными номерами, которые сбили двух человек во Львове за одни сутки. Оба водителя скрылись с места происшествия.