Взрослые распивали с 10-летней: На Прикарпатье отравились четыре человека

Троих человек госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения, включая ребенка, один умер.

Читай также: В Черновцах в промышленных объемах изготавливали поддельную икру Четыре человека отравились в селе Братковцы Ивано-Франковской области неизвестным веществом. Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты населения, передает 0342.

Сообщение от дежурного врача станции скорой медицинской помощи Лисецкий райбольницы поступило в ночь на 29 декабря.

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С признаками отравления легкой степени и в состоянии алкогольного опьянения в больницу Ивано-Франковска были доставлены 47-летняя женщина, ее 10-летняя дочь.

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