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Взрослые распивали с 10-летней: На Прикарпатье отравились четыре человека

Комментариев: 3
Троих человек госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения, включая ребенка, один умер.
10-летнюю девочку госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения
10-летнюю девочку госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения
panzer.at.ua

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Четыре человека отравились в селе Братковцы Ивано-Франковской области неизвестным веществом. Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты населения, передает 0342.

Сообщение от дежурного врача станции скорой медицинской помощи Лисецкий райбольницы поступило в ночь на 29 декабря. 

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К месту вызова выехали следственно-оперативная группа полицейских, спасателей и аварийная бригада газовой службы.

С признаками отравления легкой степени и в состоянии алкогольного опьянения в больницу Ивано-Франковска были доставлены 47-летняя женщина, ее 10-летняя дочь.

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54-летний сожитель женщины получил отравление средней степени, а их гость - житель Запорожской области - был обнаружен без признаков жизни. Причина отравления устанавливается.

Ранее сообщалось, что от отравления угарным газом в Кривом Роге умер мужчина. Женщину, проживавшую в том же доме, удалось спасти.
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Теги: алкоголь, отравление, дети, смерть, Ивано-франковск
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Комментариев (3)
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Ruspidor    30.12.2018, 16:56
Оценка:  0
Ruspidor
Зачем вы таких спасаете, они ж потом размножаются плодя себе подобных...
bertal    30.12.2018, 16:30
Оценка:  -2
bertal
Новость для Европы?
ФайныйДрузяка    30.12.2018, 16:17
Оценка:  -1
ФайныйДрузяка
На той земле подобное уже давно стало обыденностью.Проклятая территория.
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