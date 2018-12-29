"Адская ночь": Амброськин рассказал об убийствах и ДТП в Новый год

Праздничная ночь в Украине оказалась кровавой.

За сутки с 31 декабря 2018 года было совершено восемь убийств. Также в кровавом ДТП погибли 7 человек. Об этом сообщил в Facebook замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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Очень трагическое убийство в Виннице, где по-зверски была убита целая семья - женщина-пенсионерка, 1953 г.р., ее невестка, 1987р.н., Дети, двух и семи лет. Подозреваемый, близкий родственник, следователями полиции задержан.

В Никополе Днепропетровской области полицейские за ограбление и убийство 48-летней женщины в течение суток задержали 50-летнего местного жителя. Жизнь женщины он оценил в ноутбук и мобильный телефон.

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В новогоднюю ночь работники полиции Черкасской установили и задержали подонка, который 27.12.2018 года убил 52-летнего жителя Киевской области, который работал в управлении Государственного рыбного хозяйства Киева и Киевской области. Чтобы скрыть свое преступление, он вывез тело убитого в соседнюю Черкасской области.

И уже сегодня в Николаевской области на автодороге Днепр-Николаев произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей “Опель“ и “Мазда“. Только по предварительным данным, в результате аварии семь человек погибли, среди них один ребенок. Еще двум оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Виннице произошло групповое убийство. Полицейские собрали доказательства и на их основании заподозрили родственника погибших.