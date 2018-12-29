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Итоги 3 января: Обещания политиков и убийство студенток

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .
Гройсман стал лидером среди политиков по количеству обещаний
Гройсман стал лидером среди политиков по количеству обещаний
EPA/UPG

В Украине выяснили, кто из политиков и чиновников наобещал больше всех в 2018 году, в харьковской квартире нашли тела двух студенток. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.  

Самые “плодовитые“: Больше всего наобещали украинцам Гройсман, Марцинкив и Омелян 

Абсолютным лидером года по количеству данных обещаний в 2018 году стал премьер Владимир Гройсман.
Гройсман дал в течение прошлого года 128 обещаний. 

ЧП на Драгобрате: В падении лыжников администрация винит самих туристов 

Владельцы подъемника на украинском горнолыжном курорте Драгобрат утверждают, что двое лыжников, которые выпали из подъемника из-за неисправности сиденья, сами отцепили конструкцию подъемника. 

В военных частях обнаружили почти 700 тонн некачественных продуктов 

С начала года сотрудники управления осмотрели 4272 тонны пищевых продуктов в военных частях. Проверили 40051 комплект сухпайков, 203 587 куриных яиц. Не допустили к питанию ВСУ 685 тонн продуктов. 

В харьковской квартире нашли тела двух студенток 

В Харькове в квартире дома по улице Валентиновской нашли мертвыми тела двух студенток 20 и 22 лет с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, убитыми оказались иностранки, сначала сообщалось, что они приехали из Турции, по другой информации - из Марокко.

В Житомирской области ребенок умер от кори 

1 января от кори умер мальчик в возрасте примерно 2 года и 8 месяцев. По словам медиков, ребенок из Бердичева проходил лечение от осложнения кори, подтвердил диагноз и вероятную причину смерти проведенное вскрытие.  

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Теги: итоги дня
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