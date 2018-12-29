СБУ задержала в зоне ООС обученного россиянами пулеметчика "ДНР"

Боевик присоединился к вооруженным формированиям ОРДЛО в сентябре 2014 года.

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Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с военнослужащими ВСУ задержали на линии разграничения боевика “ДНР“. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Уроженец Горловки присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов в сентябре 2014 года, сообщает ведомство.

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Там он был пулеметчиком так называемой “народной милиции“ и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

“В феврале 2015 руководители группировки назначили злоумышленника оператором противотанковой управляемой ракеты ПТУР“, - отметили в пресс-службе.

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Обучение по огневой подготовке участников незаконных вооруженных формирований осуществляли кадровые военные РФ, подчеркнули в СБУ. В 2018 году злоумышленника вернули на “должность“ пулеметчика одного из подразделений террористов.

“В рамках зарегистрированного следователями СБУ уголовного производства по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия“, - отметила пресс-служба. Преступнику грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее СБУ сообщила о задержании на Прикарпатье ранее выдворенного из Украины вора в законе Тенго Гальского.