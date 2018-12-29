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В Днепре в мусорном баке нашли чемодан с мертвой девушкой

Комментариев: 4
Погибшей было от 20 до 30 лет, полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве .
На теле девушки пока не нашли следы насильственной смерти
На теле девушки пока не нашли следы насильственной смерти
dp.npu.gov.ua

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В мусорном баке возле жилого дома на проспекте Героев в Днепре было обнаружено тело умершей девушки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Тело находилось в чемодане, его нашли в пятницу около 15:00. Погибшей было от 20 до 30 лет, ее личность устанавливается. На теле отсутствуют видимые признаки насильственной смерти.

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На месте происшествия выехали следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт, отметила пресс-служба.

"В рамках открытого по части 1 статьи 115 УК производства полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления", - сообщили в полиции. 

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Для установления причины смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее в СМИ появилась история семьи, жестоко убитой в Виннице перед Новым годом.

 

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Теги: Днепр, тело, труп, мусорный бак, убийство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Хюндай    04.01.2019, 18:37
Оценка:  +1
Хюндай
Версия передоз ,что отсутствует? Если нет признаков насильственной смерти.(дружок очнулся, а она холодная )
Dikiicom    04.01.2019, 18:30
Оценка:  -3
Dikiicom
Одна из возможных причин это стоимость похорон. Далеко не всем по карману. После установления причины смерти число версий безусловно станет меньше.
bertal    04.01.2019, 18:23
Оценка:  -1
bertal
Найти не сложно, другое дело судьи, за что мы платим налоги
bertal    04.01.2019, 18:37
Оценка:  0
bertal
Или трупы кого то удивляют? Десятки каждый день, привыкайте, разрушьте еще школы и Американцы с Европой возрадуются, рабы должны быть безграмотными
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