В Днепре в мусорном баке нашли чемодан с мертвой девушкой
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В мусорном баке возле жилого дома на проспекте Героев в Днепре было обнаружено тело умершей девушки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.
Тело находилось в чемодане, его нашли в пятницу около 15:00. Погибшей было от 20 до 30 лет, ее личность устанавливается. На теле отсутствуют видимые признаки насильственной смерти.
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На месте происшествия выехали следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт, отметила пресс-служба.
"В рамках открытого по части 1 статьи 115 УК производства полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления", - сообщили в полиции.
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Для установления причины смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, ранее в СМИ появилась история семьи, жестоко убитой в Виннице перед Новым годом.