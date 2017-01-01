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Снегопад: Укравтодор уверяет, что проезд есть по всем дорогам госзначения

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Несмотря на снегопады, проезд всеми участками дорог госзначения обеспечен, заторов нет.
Дорожные службы работают в усиленном режиме
Дорожные службы работают в усиленном режиме
ukravtodor.gov.ua

На утро 6 января, несмотря на снегопады, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано, за исключением временных осложнений на автодороге М-06, объезд Коростышева, в результате ДТП", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что для оперативного обеспечения проезда дорожными организациями были задействованы в работе 1090 единиц техники и 1569 рабочих. В настоящие время они продолжают работать в усиленном режиме. 

"Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, обработка противогололедными материалами", - уточняется в сообщении.

Стоит отметить, по прогнозам синоптиков сегодня на всей территории Украины прогнозируются  снегопады, температура воздуха днем опустится до -6 градусов.

Как сообщалось 4 января, в Украине сняли ограничения движения на трассах.

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Теги: снег, дороги, Укравтодор
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