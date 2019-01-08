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Томос не будут увозить из Украины, но из Софии он пропал - СМИ

Комментариев: 6
В Минкульте опровергли информацию о том, что свиток об автокефалии должен попасть на Синод Вселенского Патриархата.
В Минкульте заверили, что новые подписи на Томосе ставить не должны
В Минкульте заверили, что новые подписи на Томосе ставить не должны
unn.com.ua

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Томос об автокефалии не будут отвозить в Стамбул для того, чтобы на нем поставили подпись епископы во время Синода Вселенского Патриархата, который пройдет в ближайшие дни. Об этом сообщили в Министерстве культуры, передает ТСН.

Томос будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской, заверили в министерстве - там его можно будет увидеть с 8:00 до 18:00.

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В то же время журналисты не смогли сегодня утром обнаружить Томос в Трапезном храме - его оттуда забрали еще вечером понедельника, рассказали сотрудники храма.

Куда именно забрали документ, пока неизвестно. По одной информации, его забрали спецслужбы, по другой - священнослужители. 

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Он также может быть, по данным СМИ, перенесен в Михайловский Златоверхий собор, где сейчас расположена резиденция митрополита ПЦУ Епифания.

Еще одна версия - что в Трапезном храме просто оборудуют специальное место для хранения Томоса на виду у гостей храма.

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Напомним, ранее сообщалось, что Томос об автокефалии должны отвезти в Стамбул для подписей епископами, которые примут участие в Синоде Вселенского Патриархата.

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Теги: Томос, ПЦУ, православие, София киевская, Вселенский Патриархат, Синод
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Комментариев (6)
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adios    08.01.2019, 13:23
Оценка:  +1
adios
Не долго музыка играла ...
толян04    08.01.2019, 13:23
Оценка:  0
толян04
комуто рулона обухова не хватило в ход пошел томАс))
snig    08.01.2019, 13:15
Оценка:  +1
snig
шакалы воют, караван идет, а бигмир отрабатывает бабки медведпукина...
толян04    08.01.2019, 13:26
Оценка:  +1
толян04
хозяин бигмака проживает гдето на аризнщине или техасщине,
fkrfyfan    08.01.2019, 12:44
Оценка:  0
fkrfyfan
А чего Термос везти в Стамбул, если его никто больше подписывать не собирается
yankell    08.01.2019, 12:42
Оценка:  -2
yankell
Началась мышиная возня журнаШЛЮХ.
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