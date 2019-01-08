Убийство студенток: Суд пройдет в Турции, виновному грозит пожизненное

О смертной казни за двойное убийство, как предполагалось ранее, речи пока не идет.

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Турецкого гражданина Цокмеза Гусну Цана, подозреваемого в убийстве двух студенток харьковского университета, будут судить на его родине. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД Артем Шевченко, передает Сегодня.ua.

Шевченко добавил, что причиной преступления в полиции считают конфликт на фоне ревности и испорченных личных взаимоотношений в кругу близких людей.

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Тем временем суд в Турции уже избрал 20-летнему Цокмезу меру пресечения, написала пресс-служба Нацполиции в Facebook.

“В Турции суд избрал меру пресечения - содержание под стражей - подозреваемому в двойном убийстве харьковских студенток. Ему грозит пожизненное заключение“, - передает ведомство.

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В полиции напомнили, что разыскиваемый злоумышленник был оперативно задержан в результате взаимодействия полицейских Украины и Турции. Он после двойного убийства скрывался на родине.

В пресс-службе также отметили, что сегодня тему сотрудничества Украины и Турции в этом вопросе провели встречу советник посольства Турции в Украине по внутренним делам Хакан Сиралы и первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброскин.

Турецкая сторона сообщила, что на суде задержанный признал свою вину.

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Напомним, ранее в сети появились подробности убийства студенток в Харькове. Оказалось, что Цокмез убил свою бывшую девушку на почве ревности, после чего убил и ее подругу. Также СМИ предполагали, что на родине ему грозит смертная казнь.