Итоги 8 января: Достижения Украины и бракосочетание семейных пар

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Порошенко назвал важные достижения страны в 2018 году и новшества от Минюста Украины: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко решил присвоить Филарету звание Героя Украины

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о решении присвоить Патриарху Филарету звание Герой Украины за его вклад в борьбу за поместную церковь в Украине.

Томос об автокефалии временно вернулся в Стамбул

Томос об автокефалии Православной церкви Украины увезли в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата.

Документ должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, после чего он вернется в Украину, сообщил пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор.

Президент назвал достижения Украины за прошедший год

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик, в котором собраны главные победы страны в 2018 году.

Глава государтсва, в частности, отметил выход Украины из СНГ, закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции, утверждение нового приветствия в Вооруженных силах, а также другие важные, по его мнению, события.

Паспорт Украины поднялся в мировом рейтинге

По данным обновленного Индекса паспортов компании Henley & Partners за 2018 год Украина получила безвизовый доступ в 14 стран, поднявшись на три позиции в мировом рейтинге паспортов.

Теперь страна занимает 41 место в рейтинге паспортов мира, а для украинцев по безвизу доступны 128 стран мира.

ЦИК зарегистрировала очередных кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты страны.

Среди них мэр Львова, лидер партии Самопомощь Андрей Садовой, лидер партии Общественно-политическое движение Справедливость Валентин Наливайченко, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин и самовыдвиженец Виталий Скоцик.

Минюст разрешил украинцам жениться повторно

Министерство юстиции ввело новую услугу для семейных пар − проведение юбилейной церемонии бракосочетания.

Отмечается, что услугу будут предоставлять отделы государственной регистрации актов гражданского состояния по всей Украине. Предполагается, что на церемонии семейным парам вручат свидетельство о браке, однако в нем будет указано “повторно“.

МВФ озвучил требования к Украине по программе Stand By

Программа Международного валютного фонда Stand By предусматривает два обязательных условия для Украины: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня.

МВФ предполагает, что Кабмин повысит розничную стоимость газа для населения еще на 15% до 1 мая, а с 2020 года доведет ее до рыночного уровня.

Также в МВФ отметили слабый рост экономики Украины.