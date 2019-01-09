Украинцам будут показывать копию Томоса на греческом языке

Копию свитка, которая уже готова, будут показывать всем желающим в Трапезном храме Софии киевской.

Копию Томоса будут хранить в Софии киевской unn.com.ua

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Копия Томоса об автокефалии ПЦУ уже готова, и именно ее и будут хранить в Трапезном храме Софии киевской. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ, передает УНН.

"Копия уже сделана. Должен будет храниться в Малой Теплой Софии этот Томос", - уточнили в пресс-службе, подразумевая Трапезный храм.

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Копия Томоса сделана на греческом языке, добавили в ПЦУ. Стоимость документа и место хранения оригинала свитка в пресс-центре не уточнили.

Напомним, сегодня Томос в Стамбуле подписали 11 епископов - участников Синода Вселенского Патриархата. Теперь документ оформлен по полной процедуре.

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Также ранее сообщалось, что число приходов, которые перешли из УПЦ МП в ПЦУ, составляет около полусотни.