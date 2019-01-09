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Украинцам будут показывать копию Томоса на греческом языке

Комментариев: 6
Копию свитка, которая уже готова, будут показывать всем желающим в Трапезном храме Софии киевской.
Копию Томоса будут хранить в Софии киевской
Копию Томоса будут хранить в Софии киевской
unn.com.ua

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Копия Томоса об автокефалии ПЦУ уже готова, и именно ее и будут хранить в Трапезном храме Софии киевской. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ, передает УНН.

"Копия уже сделана. Должен будет храниться в Малой Теплой Софии этот Томос", - уточнили в пресс-службе, подразумевая Трапезный храм.

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Копия Томоса сделана на греческом языке, добавили в ПЦУ. Стоимость документа и место хранения оригинала свитка в пресс-центре не уточнили.

Напомним, сегодня Томос в Стамбуле подписали 11 епископов - участников Синода Вселенского Патриархата. Теперь документ оформлен по полной процедуре.

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Также ранее сообщалось, что число приходов, которые перешли из УПЦ МП в ПЦУ, составляет около полусотни.

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Теги: Томос, София киевская, автокефалия, православие, ПЦУ, копия
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Комментариев (6)
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Женек    09.01.2019, 14:59
Оценка:  -2
Женек
а почему не на турецком?
iseamaster    09.01.2019, 14:41
Оценка:  -1
iseamaster
А шо таке Томос? Це новий украинский Бог?
alex-zol    09.01.2019, 14:46
Оценка:  -1
alex-zol
да, это для малограмотных, новый стимул пана петра любить))))
iseamaster    09.01.2019, 14:50
Оценка:  -2
iseamaster
Ну тогда лучше бы назвали его Тарас или Олесь.
    09.01.2019, 15:07
Оценка:  -1
Это типа бусы для папуасов ....)))
А если серьезно , то это перечень того , что холопы должны хозяевам с Константинополя .
Что делать , как делать , что отдать , кого прославлять и т.д.
Но самое главное , что весь этот хоровод не должен выходить за пределы нэньки , дабы не запачкать кого из верующих
alex-zol    09.01.2019, 14:35
Оценка:  -1
alex-zol
и хээр в стакане))))
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