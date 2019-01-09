Украинцам будут показывать копию Томоса на греческом языке
Читай также: Порошенко решил присвоить Филарету Героя Украины
Копия Томоса об автокефалии ПЦУ уже готова, и именно ее и будут хранить в Трапезном храме Софии киевской. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ, передает УНН.
"Копия уже сделана. Должен будет храниться в Малой Теплой Софии этот Томос", - уточнили в пресс-службе, подразумевая Трапезный храм.
Читай также: Епифания могут возвести на престол ПЦУ 3 февраля
Копия Томоса сделана на греческом языке, добавили в ПЦУ. Стоимость документа и место хранения оригинала свитка в пресс-центре не уточнили.
Напомним, сегодня Томос в Стамбуле подписали 11 епископов - участников Синода Вселенского Патриархата. Теперь документ оформлен по полной процедуре.
Читай также: Томос нашелся в Турции и ждет еще 11 подписей
Также ранее сообщалось, что число приходов, которые перешли из УПЦ МП в ПЦУ, составляет около полусотни.
А если серьезно , то это перечень того , что холопы должны хозяевам с Константинополя .
Что делать , как делать , что отдать , кого прославлять и т.д.
Но самое главное , что весь этот хоровод не должен выходить за пределы нэньки , дабы не запачкать кого из верующих