Моряку в СИЗО Москвы не дают читать Булгакова, зато его навещает ФСБ

Почему-то моряку не дают почитать "Мастера и Маргариту", а также "Грата Монте Кристо" - говорят, надо передать в библиотеку изолятора.

У Артеменко ноет рука, а бинтов в изоляторе не хватает krymr.com

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Неизвестные люди, представляющиеся сотрудниками ФСБ, посещали украинских военнопленных моряков для “бесед“ в СИЗО. Об этом у себя в Facebook написала адвокат Андрея Артеменко, суд над которым назначен на 11:30 по Киеву, Мария Куракина.

Сейчас Артеменко содержится в больнице следственного изолятора “Матросская Тишина“, к началу заседания его должны доставить в Лефортовский райсуд Москвы.

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Куракина рассказала, что после консультаций с ней Артеменко еще 9 января написал жалобу на то, что к нему продолжают приходить некие люди, представляющиеся сотрудниками ФСБ.

“Процессуальных действий не проводится. Андрей говорит, что ни с кем из подобных визитеров беседовать не будет и воздействовать на него таким образом бесполезно, так как это ни что иное, как пытки“, - подчеркнула адвокат.

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Чувствует он себя в целом нормально, но еще ноет левая рука из-за осколочного ранения, добавила Куракина. “Последствия травмы долго будут напоминать о себе. Сказал докторам, что ему нужен эластичный бинт для фиксации руки на ночь, обещали что-нибудь придумать. Бинтов в тюремной больнице не хватает“, - пишет адвокат.

При этом Андрею пришли посылки с продуктами, одеждой и книгами. Не все ответы Артеменко родственникам до них доходят, отметила адвокат. Она также рассказала, что в изолятор Андрею пришли романы “Граф Монте Кристо“ и “Мастер и Маргарита“, их почему-то не дают почитать: “Мотивируют необходимостью передач этих книг в дар библиотеке учреждения“.

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Напомним, в Москве в 9:30 начались судебные заседания по продлению ареста военнопленным украинским морякам. Сейчас их разделили по четыре человека и судят первых 12. В 11:30 по Киеву должен начаться “второй этап“.