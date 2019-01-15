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Моряку в СИЗО Москвы не дают читать Булгакова, зато его навещает ФСБ

Комментариев: 10
Почему-то моряку не дают почитать "Мастера и Маргариту", а также "Грата Монте Кристо" - говорят, надо передать в библиотеку изолятора.
У Артеменко ноет рука, а бинтов в изоляторе не хватает
У Артеменко ноет рука, а бинтов в изоляторе не хватает
krymr.com

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Неизвестные люди, представляющиеся сотрудниками ФСБ, посещали украинских военнопленных моряков для “бесед“ в СИЗО. Об этом у себя в Facebook написала адвокат Андрея Артеменко, суд над которым назначен на 11:30 по Киеву, Мария Куракина.

Сейчас Артеменко содержится в больнице следственного изолятора “Матросская Тишина“, к началу заседания его должны доставить в Лефортовский райсуд Москвы.

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Куракина рассказала, что после консультаций с ней Артеменко еще 9 января написал жалобу на то, что к нему продолжают приходить некие люди, представляющиеся сотрудниками ФСБ. 

“Процессуальных действий не проводится. Андрей говорит, что ни с кем из подобных визитеров беседовать не будет и воздействовать на него таким образом бесполезно, так как это ни что иное, как пытки“, - подчеркнула адвокат.

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Чувствует он себя в целом нормально, но еще ноет левая рука из-за осколочного ранения, добавила Куракина. “Последствия травмы долго будут напоминать о себе. Сказал докторам, что ему нужен эластичный бинт для фиксации руки на ночь, обещали что-нибудь придумать. Бинтов в тюремной больнице не хватает“, - пишет адвокат. 

При этом Андрею пришли посылки с продуктами, одеждой и книгами. Не все ответы Артеменко родственникам до них доходят, отметила адвокат. Она также рассказала, что в изолятор Андрею пришли романы “Граф Монте Кристо“ и “Мастер и Маргарита“, их почему-то не дают почитать: “Мотивируют необходимостью передач этих книг в дар библиотеке учреждения“. 

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Напомним, в Москве в 9:30 начались судебные заседания по продлению ареста военнопленным украинским морякам. Сейчас их разделили по четыре человека и судят первых 12. В 11:30 по Киеву должен начаться “второй этап“.

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Теги: моряки, Артеменко, военнопленные, украинцы, СИЗО, Москва, суд
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Комментариев (10)
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farfalle    15.01.2019, 12:36
Оценка:  -1
farfalle
пусть азбуку читают, дблбл
Woodbrother    15.01.2019, 12:38
Оценка:  0
Woodbrother
Опять вы всех по себе меряете.
Bиoлeттa_    15.01.2019, 12:33
Оценка:  +1
Bиoлeттa_
Його відвідують гарні працівниці ФСБ на високих підборах та у коротких спідницях.
tetyalissa    15.01.2019, 12:17
Оценка:  +2
tetyalissa
Ему Уголовный Кодекс Р.Ф. изучать нужно . а он классику просит. И Булгакова Парубий
"декоммунизировал " -советский писатель ! И есть ли Булгаков на украинском языке ?
Ну и книги"Грат Монте Кристо" -точно в библиотеке нет !
толян04    15.01.2019, 12:07
Оценка:  +2
толян04
цитатник маоцзедуна ему дать читать!
Pулевой    15.01.2019, 11:54
Оценка:  +4
Pулевой
А зачем ему Булгаков?Ведь Булгаков-российский писатель.Ему нужно читать Стуса,Драча,но лучше всего,Турчинова и его"Аутодафе".Это фееричное произведение нынешнего секретаря СНБО очень ободрит его в кремлёвских застенках. ;-)
farfalle    15.01.2019, 12:36
Оценка:  -1
farfalle
Сосюру, Вятровича пусть штудирует))
Woodbrother    15.01.2019, 12:37
Оценка:  0
Woodbrother
И что в Булгакове российского ? В лаптях, зипунах и онучах он не ходил, грязную бороду до пояса не отращивал, совок ненавидел и открыто издевался над ним.
nelci    15.01.2019, 11:51
Оценка:  +2
nelci
Не дают читать, а на какой мове книги?
Звери, приходят побеседовать, лучше иголки под ногти, для красноречия.
    15.01.2019, 11:27
Оценка:  +3
ВОТ ИЗУВЕРЫ ......
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