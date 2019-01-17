Боевики в Минске заявили, что письма из Украины "не открываются"

Россия и представители "ЛНР" и "ДНР" на переговорах откровенно саботируют тему обмена заложниками.

Переговорщики от ОРДЛО заявили Геращенко, что не смогли открыть ее письма facebook.com/iryna.gerashchenko

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Представители Кремля и ОРДЛО откровенно блокируют все предложения Украины по освобождению украинских заложников. Об этом на своей странице в Faceboook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко, комметируя первое в этом году заседание ТГК в Минске.

Она подчеркнула, что в 2018 году направила 13 официальных обращений к представителям РФ, лично к Борису Грызлову (представитель РФ в контактной группе - прим.ред) с предложением обменять 23 россиян на украинцев-политзаключенных Кремля.

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“Также МИД Украины летом направил соответствующую ноту МИД РФ. Ни на одно наше письмо не предоставили никакого ответа“, - отметила Геращенко.

Дважды за этот месяц Украина обращалась также к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по вопросу освобождения заложников. “Сегодня Борис Грызлов отказался и от этой инициативы“, - рассказала первый вице-спикер.

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Комментируя поведение представителей так называемых “ЛНР“ и “ДНР“ на переговорах, Геращенко подчеркнула, что оно доходит “до откровенного абсурда“.

“Представители ОРДЛО сначала утверждали, что не получали никаких списков, которые мы неоднократно направляли в конце прошлого года. А потом “вспомнили“, что все же получили и заявили, что “письма не открываются“, - пишет политик.

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“Установка Кремля - блокировать все до выборов в Украине. Россияне не скрывают, что надеются на смену власти и реванш в Украине“, - отметила Геращенко.

Напомним, перед Новым годом, по словам Ирины Геращенко, россияне просто вышли из зала, услышав вопрос о военнопленных украинских моряках с захваченных кораблей “Яны Капу“, “Бердянск“ и “Никополь“.