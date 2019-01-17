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Боевики в Минске заявили, что письма из Украины "не открываются"

Комментариев: 3
Россия и представители "ЛНР" и "ДНР" на переговорах откровенно саботируют тему обмена заложниками.
Переговорщики от ОРДЛО заявили Геращенко, что не смогли открыть ее письма
Переговорщики от ОРДЛО заявили Геращенко, что не смогли открыть ее письма
facebook.com/iryna.gerashchenko

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Представители Кремля и ОРДЛО откровенно блокируют все предложения Украины по освобождению украинских заложников. Об этом на своей странице в Faceboook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко, комметируя первое в этом году заседание ТГК в Минске.

Она подчеркнула, что в 2018 году направила 13 официальных обращений к представителям РФ, лично к Борису Грызлову (представитель РФ в контактной группе - прим.ред) с предложением обменять 23 россиян на украинцев-политзаключенных Кремля.

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“Также МИД Украины летом направил соответствующую ноту МИД РФ. Ни на одно наше письмо не предоставили никакого ответа“, - отметила Геращенко.

Дважды за этот месяц Украина обращалась также к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по вопросу освобождения заложников. “Сегодня Борис Грызлов отказался и от этой инициативы“, - рассказала первый вице-спикер.

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Комментируя поведение представителей так называемых “ЛНР“ и “ДНР“ на переговорах, Геращенко подчеркнула, что оно доходит “до откровенного абсурда“. 

“Представители ОРДЛО сначала утверждали, что не получали никаких списков, которые мы неоднократно направляли в конце прошлого года. А потом “вспомнили“, что все же получили и заявили, что “письма не открываются“, - пишет политик.

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“Установка Кремля - блокировать все до выборов в Украине. Россияне не скрывают, что надеются на смену власти и реванш в Украине“, - отметила Геращенко.

Напомним, перед Новым годом, по словам Ирины Геращенко, россияне просто вышли из зала, услышав вопрос о военнопленных украинских моряках с захваченных кораблей “Яны Капу“, “Бердянск“ и “Никополь“.

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Теги: Минск, переговоры, ТГК, Донбасс, политзаключенные, заложники, украинцы, ОРДЛО, РФ
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Комментариев (4)
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    17.01.2019, 17:02
Оценка:  0
ВИДИМО НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ЭТИ ПИСЬМА ДО СИХ ПОР ОТПРАВЛЯЮТ В БУТЫЛКАХ МОРЕМ ? )))
WTF2wtf    17.01.2019, 17:01
Оценка:  -1
WTF2wtf
Туда россияне сантехников как бы от оккупированного Донбасса отправляют или дворников?
WTF2wtf    17.01.2019, 17:02
Оценка:  -1
WTF2wtf
Тупизмом россияне объясняют нежелание забрать своих по обмену?
WTF2wtf    17.01.2019, 17:03
Оценка:  -1
WTF2wtf
Российские расходники самой россии больше не нужны?
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