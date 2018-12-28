Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россияне "по-хамски" вышли из зала из-за вопроса о пленных моряках - Геращенко

Комментариев: 10
Украине не удалось даже поднять вопрос об обмене украинских военнопленных моряков.
Геращенко уже сообщила Германии и Франции о поведении россиян по время переговоров
Геращенко уже сообщила Германии и Франции о поведении россиян по время переговоров
facebook.com/iryna.gerashchenko

Читай также: Россия отказалась от обмена пленными и заключенными перед Новым годом

Во время видеоконференции безопасности ТКГ россияне отказались обсуждать вопрос освобождения украинских моряков - они встали и вышли из зала в знак протеста. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Украинская сторона поставила перед представителем РФ вопрос немедленного освобождения пленных моряков. Ответ был традиционно хамским - россияне встали и вышли из зала, где вела скайп-конференция“, - рассказала Геращенко. 

Читай также: Украина выступила за перенос переговоров из Минска

Украинская сторона уже проинформировала партнеров по нормандскому формату о недопустимом поведении российских представителей, которые “буквально бегут“ от обсуждения любых вопросов, связанных с провокацией на Азове, отметила она.

Украинская сторона также настаивала на проведении 29 декабря видеоконференции гуманитарной подгруппы с одним вопросом - немедленное освобождение заложников и политзаключенных. 

Читай также: Украина в Минске предложит обмен пленными и допуск ОБСЕ в Азовское море

“Мы готовы к шагам в формате 1-1, 2-2, любых форм и форматов, лишь бы разморозить вопрос освобождения“, - отметила вице-спикер.

“Мы настаиваем, что все стороны, если есть на то политическая воля, могут осуществить большое освобождение до Рождества, до 7 января 2019 года. Мы готовы сделать это 5 января и предложили формулы“, - добавила Геращенко. 

Россияне заблокировали и это предложение, категорически отказавшись от конференции по вопросам освобождения заложников. 

Читай также: Песков ответил на предложение об обмене пленных моряков

“Им плевать на своих российских граждан в украинских тюрьмах. К сожалению, они не отдают наших. И это требует новых санкций, по моему, персональных, в отношении причастных к террору против политзаключенных, и вообще против РФ“, - считает Геращенко.

Она также подтвердила, что Украина договорилась о введении режима тишины с 29 декабря и выразила надежду, что этот режим тишины продержится, в отличие от прошлого, более 10 минут. Это уже 18 режим тишины на Донбассе с момента начала боевых действий.

"Они выходят, когда украинская сторона ставит этот вопрос. В режиме видеконференции, как это было сегодня, они просто выходят из кадра, но все слышат. Затем, когда начинается обсуждение другого вопроса, они возвращались в кадр. Им просто нечего сказать", - добавил представитель ТГК Евгений Марчук в комментариях к посту Геращенко.

Читай также: Медведчук вышел из Минских переговоров - Марчук

Напомним, ранее представитель ТГК Евгений Марчук сообщил, что Украина будет настаивать на проведении 29 декабря встречи гуманитарной подгруппы, чтобы обсудитьобмен военнопленными и политзаключенными.

Поделись:
Теги: Геращенко, переговоры. минский формат, ТГК, Трехсторонняя группа, моряки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
DARTOV    28.12.2018, 15:49
Оценка:  0
DARTOV
А с прибалтики звонили и сказали что по ихнему ТВ показали в новостях и сказали что наш САмый по просьбе с госдепа провел провокацию, но обосррра..лся и потерял и корабли и людей. И чуть не устроил начало 3-й мировой войны. Просто не время еще с Рашей воевать, но могут и на нашей территории
DARTOV    28.12.2018, 15:47
Оценка:  +1
DARTOV
Даже америкосы признали ( понячтно что не на укр. сайтах и не в укр. СМИ) то что наши кораблики были задержаны на Рос. территории. Их 4 часа уговаривали остановится, а когда наши попали в рос. воды и притом на 12 миль, то и задержали. То что тут теперь скажешь? Только то что их подставили.
DARTOV    28.12.2018, 15:46
Оценка:  +1
DARTOV
Героащенко сама в свое время обхамила рос. делегацию и Путина, а теперь что то хочет от них? Ну и если бы с моряками было все чисто, то полЕвропы бы точно встало бы в защиту, а то даже не пукнули. Там все как есть. Жалко моряков, которых послали на такое гав...о. А им придется сидеть, хавать Раша на
Ruspidor    28.12.2018, 15:28
Оценка:  +2
Ruspidor
Каждый день мы отправляем в примерочную деревянных костюмов по 4-5 русских пидapacов. Видимо мало...
Мыкола    28.12.2018, 15:18
Оценка:  -2
Мыкола
Неужели в Украине нет умных людей, которых можно послать на эти переговоры?
Ruspidor    28.12.2018, 15:25
Оценка:  +3
Ruspidor
Нет, это на раиссии нет умных людей. Что ж там над вами распыляют? Без тяжёлых металлов тут никак не обошлось...
TarasChuprynka    28.12.2018, 15:16
Оценка:  +3
TarasChuprynka
Бігмір, що за баба на фото?
Ruspidor    28.12.2018, 15:26
Оценка:  +1
Ruspidor
Методичку обнови, узнаешь....
jeckson-rude    28.12.2018, 15:07
Оценка:  -1
jeckson-rude
А видео как всегда?
Letohradek    28.12.2018, 15:46
Оценка:  -1
Letohradek
Ватоголовый быдляк не верит ни аудио ни вiдео ни документам.
Септемберг    28.12.2018, 15:04
Оценка:  -2
Септемберг
Улыбка акулы))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь