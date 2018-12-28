Россияне "по-хамски" вышли из зала из-за вопроса о пленных моряках - Геращенко

Украине не удалось даже поднять вопрос об обмене украинских военнопленных моряков.

Геращенко уже сообщила Германии и Франции о поведении россиян по время переговоров facebook.com/iryna.gerashchenko

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Во время видеоконференции безопасности ТКГ россияне отказались обсуждать вопрос освобождения украинских моряков - они встали и вышли из зала в знак протеста. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Украинская сторона поставила перед представителем РФ вопрос немедленного освобождения пленных моряков. Ответ был традиционно хамским - россияне встали и вышли из зала, где вела скайп-конференция“, - рассказала Геращенко.

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Украинская сторона уже проинформировала партнеров по нормандскому формату о недопустимом поведении российских представителей, которые “буквально бегут“ от обсуждения любых вопросов, связанных с провокацией на Азове, отметила она.

Украинская сторона также настаивала на проведении 29 декабря видеоконференции гуманитарной подгруппы с одним вопросом - немедленное освобождение заложников и политзаключенных.

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“Мы готовы к шагам в формате 1-1, 2-2, любых форм и форматов, лишь бы разморозить вопрос освобождения“, - отметила вице-спикер.

“Мы настаиваем, что все стороны, если есть на то политическая воля, могут осуществить большое освобождение до Рождества, до 7 января 2019 года. Мы готовы сделать это 5 января и предложили формулы“, - добавила Геращенко.

Россияне заблокировали и это предложение, категорически отказавшись от конференции по вопросам освобождения заложников.

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“Им плевать на своих российских граждан в украинских тюрьмах. К сожалению, они не отдают наших. И это требует новых санкций, по моему, персональных, в отношении причастных к террору против политзаключенных, и вообще против РФ“, - считает Геращенко.

Она также подтвердила, что Украина договорилась о введении режима тишины с 29 декабря и выразила надежду, что этот режим тишины продержится, в отличие от прошлого, более 10 минут. Это уже 18 режим тишины на Донбассе с момента начала боевых действий.

"Они выходят, когда украинская сторона ставит этот вопрос. В режиме видеконференции, как это было сегодня, они просто выходят из кадра, но все слышат. Затем, когда начинается обсуждение другого вопроса, они возвращались в кадр. Им просто нечего сказать", - добавил представитель ТГК Евгений Марчук в комментариях к посту Геращенко.

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Напомним, ранее представитель ТГК Евгений Марчук сообщил, что Украина будет настаивать на проведении 29 декабря встречи гуманитарной подгруппы, чтобы обсудитьобмен военнопленными и политзаключенными.