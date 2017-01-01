Лавину в Закарпатье убрали с дороги, но могут сойти новые

В "Укравтодоре" сообщают, что движение транспорта на месте схождения лавины возобновлено полностью.

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Движение транспорта после места схождения лавины в Закарпатской области восстановлено. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр "Укравтодора".

Там напомнили, что лавина сошла около 4 утра на дороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, на 152 км в селе Деловое Раховского района. Объем лавины составил 300-350 м³, высота снега на дороге - около двух метров, длина - около 30 метров. Лавина полностью перекрыла движение транспорта.

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"Для ликвидации последствий схода лавины на проезжую часть дороги была мобилизована техника филиала "Раховская ДЭУ. С 06:20 движение транспорта осуществлялось по одной полосе. С 8:00 - восстановлено движение по двум полосам", - отметили в "Укравтодоре".

Сейчас последствия схода снежной лавины ликвидированы полностью, заверило ведомство, пострадавших нет.

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В "Укравтодоре предупредили, что опасность схода снежных лавин сохраняется на данный момент в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Водителей просят учесть эту информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатье на дорогу сошла лавина, полностью перекрыв движение.