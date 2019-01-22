Нарколог заявила, что Зайцева была трезвая, несмотря на опиаты в моче

На вопрос была ли Зайцева под действием наркотиков, Федирко заявила, что наркотиков обнаружено не было.

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Харьковский нарколог Елена Федирко, которая первая осматривала фигурантку резонансного ДТП Елену Зайцеву, рассказала о том, что на месте нельзя было определить, находилась ли водитель Lexus в состоянии наркотического опьянения и больше было похоже, что у нее черепно-мозговая травма.

Об этом она заявила во время сегодняшнего судебного заседания, которое транслировал UA: Харьков.

По словам медика, она обнаружила в участницы ДТП суженные зрачки и неустойчивую походку, однако эти признаки могли свидетельствовать, как об употреблении запрещенных веществ, так и о черепно-мозговой травме.

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“Явных признаков наркотического опьянения у нее не было. Выводы были сделаны позже, на основании химико-токсикологического исследования“, - рассказала Федирко.

По ее словам, у водителя Lexus взяли достаточное количество биологических материалов, в том числе 30 миллилитров мочи для анализа и 30 миллилитров - для хранения.

Также она добавила, что еще два флакона крови были взяты для анализа крови на алкоголь и наркотики. При этом Федирко отметила, что в Харькове не делают анализ крови на наркотики по крови.На вопрос, показали результаты анализов, была ли Зайцева под действием наркотиков, она заявила, что наркотиков обнаружено не было. Но впоследствии, после нескольких уточняющих вопросов, медик согласилась, что у фигурантки ДТП все же были обнаружены опиаты.

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“Скажите, опиаты являются наркотиком?“, - спросили у нарколога в суде, на что она ответила, что да, но несмотря на это, продолжала утверждать, что Зайцева не было под наркотиками и предположила, что возможно она принимала их за несколько дней до аварии.

“Я была склонна к тому, что у нее черепно-мозговая травма, после химико-токсиологичного заключении также не пришла к выводу, что она была в состоянии наркотического опьянения“, - заверила Федирко.

На вопрос, почему она решила, что у Зайцевой травма головы, она сказала, что видела, что у девушки был удар, то ли головы, то ли плеча, но при этом на вопросы участников суда добавила, что крови или синяков не было.

“Скажите нам еще раз, что было в моче госпожи Зайцевой, опиаты?“, - спросил один из адвокатов.

“Да“, - ответила Федирко.

“Так это наркотическое состояние, или нет“, - снова спросил защитник

“Нет“, - настаивала медик.

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При этом на уточнение, были ли у нее найдены какие-то лекарства в анализах, она ответила, что лекарственных средств в моче не найдено.

“Так объясните нам, наличие опиатов в моче, что это значит?“ - спросил адвокат.

“Что в организме у нее были опиаты, но утверждать, что она была под наркотическим опьянения утверждать нельзя“, - заявила врач.

На уточняющий вопрос, на какие критерии медик полагалась, когда осматривала Зайцеву на признаки наркотического опьянения и как она могла определить, было ли опьянения или травма головы.

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Нарколог заявила, что “Зайцева была адекватна ситуации“, а суженные зрачки и неустойчивую ходу не могла расценивать, как алкогольное или наркотическое опьянение, поскольку “у девушки мог быть шок“.

После многочисленных вопросов адвокатов о наличии наркотиков в крови Зайцевой, нарколог не смогла дать однозначного и четкого ответа.

О том, почему она более полугода не появлялась на вызовы полиции, врач заявила, что никто ее не вызвал, она все время находилась дома, ни разу не выходила из квартиры, а на звонки не отвечала, потому что “не было света“.

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Напомним, адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала о том, что пропал важный свидетель в деле Зайцевой, а именно врач-нарколог Елена Федирко, которая провела первое обследование обвиняемой.