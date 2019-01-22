Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЦИК зарегистрировал Бойко 13 кандидатом в президенты

Комментариев: 1
Сегодня Центризбирком официально зарегистрировал только одного кандидата.
ЦИК зарегистрировал 13 кандидата в президенты
ЦИК зарегистрировал 13 кандидата в президенты
facebook.com/official.yuriy.boyko

Читай также: Подкуп и хулиганство: Полиция получила 124 сообщения о предвыборных нарушениях

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала во вторник еще одного кандидата в президенты. Об этом сообщает “Украинская правда“.

13-м по счету официальным кандидатом в президенты стал Юрий Бойко. Он баллотируется как самовыдвиженец, поскольку “Оппозиционная платформа За жизнь“ еще не зарегистрирована как партия.

Читай также: РФ отправит своих наблюдателей от ОБСЕ в Украину, но опасается за них

Таким образом, Центризбирком зарегистрировал уже 13 кандидатов в президенты.

В то же время, как отмечает УНН, ЦИК из-за нарушений в поданных документах отказала в регистрации двум лицам: Рекало Петру Яковлевичу и Боярскому Юрию Николаевичу. Первый подал ненадлежащую декларацию, а Рекало не подал автобиографию в электронном виде.

В бюллетень точно попадут Александр Шевченко, Роман Насиров, Ольга Богомолец, Геннадий Балашов,  Анатолий Гриценко, Евгений Мураев, Виталий Куприй, Андрей Садовой, Валентин Наливайченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик и Игорь Шевченко.

Читай также: Насиров и Шевченко пополнят бюллетень на выборах президента

Напомним, ранее сообщалось, что документы в ЦИК подали уже 25 человек. Тем временем Facebook запретит во время предвыборной кампании в Украине размещать рекламу кандидатов в президенты с иностранных аккаунтов.

Поделись:
Теги: ЦИК, выборы президента, регистрация, кандидаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
vicinq    22.01.2019, 16:53
Оценка:  0
vicinq
А смысл ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь