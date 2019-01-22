ЦИК зарегистрировал Бойко 13 кандидатом в президенты
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала во вторник еще одного кандидата в президенты. Об этом сообщает “Украинская правда“.
13-м по счету официальным кандидатом в президенты стал Юрий Бойко. Он баллотируется как самовыдвиженец, поскольку “Оппозиционная платформа За жизнь“ еще не зарегистрирована как партия.
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Таким образом, Центризбирком зарегистрировал уже 13 кандидатов в президенты.
В то же время, как отмечает УНН, ЦИК из-за нарушений в поданных документах отказала в регистрации двум лицам: Рекало Петру Яковлевичу и Боярскому Юрию Николаевичу. Первый подал ненадлежащую декларацию, а Рекало не подал автобиографию в электронном виде.
В бюллетень точно попадут Александр Шевченко, Роман Насиров, Ольга Богомолец, Геннадий Балашов, Анатолий Гриценко, Евгений Мураев, Виталий Куприй, Андрей Садовой, Валентин Наливайченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик и Игорь Шевченко.
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Напомним, ранее сообщалось, что документы в ЦИК подали уже 25 человек. Тем временем Facebook запретит во время предвыборной кампании в Украине размещать рекламу кандидатов в президенты с иностранных аккаунтов.